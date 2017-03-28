закрыть
28 марта 2017, вторник, 17:46
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Новая изоляция белорусского режима – реальна

2
  • 28.03.2017, 14:34
  • 9,359

При этом народные протесты готовы вспыхнуть с новой силой.

Новые репрессии в Беларуси уже вызвали большое разочарование в Западе, который после начала российской агрессии против Украины начал осторожный диалог с официальным Минском. Теперь этот диалог поставлено под угрозу срыва, пишет украинская редакция «Радио Свобода».

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус уже заявил, что в случае появления политзаключенных, ЕС вновь введет финансовые и визовые санкции против белорусских властей, которые были сняты 2 года назад.

По мнению белорусского политика Винцука Вечорко, попытки властей подавить протесты только повысят уровень непредсказуемости развития событий.

«Когда власть считает, что она остановила волну протестов, то это ошибка, просто это загнаны где-то в подполье. И эта злоба, которую мы видели во время акций, она проявится позже», - замечает политик.

На ближайшее время волна протестов остановилась, но позже, возможно, еще в этом году, она может восстановиться, потому что причины протестов остаются, считает политик.

Он обратил внимание на сходство последних репрессивных мер в Минске и Москве, и это будет способствовать сближению режимов Путина и Лукашенко, потому что Кремль желает видеть Беларусь слабой и изолированной.

Недовольство Лукашенко в Беларуси остается, оно увеличивается вместе с ростом в Беларуси безработицы, обнищания. Декрет о налоге для безработных подтолкнул к протестам в Минске и в регионах, вышли люди, которые когда-то были электоратом Лукашенко. Заканчиваются дотации из России, экономический кризис подтачивает стабильность.


Мнение

Они нас бьют, а мы улыбаемся
Они нас бьют, а мы улыбаемся Алена Луцкович
«Поднимаем флаг обратно», или почему надежда сильна, как никогда
«Поднимаем флаг обратно», или почему надежда сильна, как никогда Арамаис Миракян
У нас есть шанс изменить судьбу страны!
У нас есть шанс изменить судьбу страны! Анастасия Шпаковская
Белорусам нужна солидарность
Белорусам нужна солидарность Олег Белоколос, gazeta.ua


Интервью

Николай Статкевич: У Лукашенко «весеннее обострение»
Николай Статкевич: У Лукашенко «весеннее обострение»
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции