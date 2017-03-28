Новая изоляция белорусского режима – реальна 2 28.03.2017, 14:34

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При этом народные протесты готовы вспыхнуть с новой силой.

Новые репрессии в Беларуси уже вызвали большое разочарование в Западе, который после начала российской агрессии против Украины начал осторожный диалог с официальным Минском. Теперь этот диалог поставлено под угрозу срыва, пишет украинская редакция «Радио Свобода».

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус уже заявил, что в случае появления политзаключенных, ЕС вновь введет финансовые и визовые санкции против белорусских властей, которые были сняты 2 года назад.

По мнению белорусского политика Винцука Вечорко, попытки властей подавить протесты только повысят уровень непредсказуемости развития событий.

«Когда власть считает, что она остановила волну протестов, то это ошибка, просто это загнаны где-то в подполье. И эта злоба, которую мы видели во время акций, она проявится позже», - замечает политик.

На ближайшее время волна протестов остановилась, но позже, возможно, еще в этом году, она может восстановиться, потому что причины протестов остаются, считает политик.

Он обратил внимание на сходство последних репрессивных мер в Минске и Москве, и это будет способствовать сближению режимов Путина и Лукашенко, потому что Кремль желает видеть Беларусь слабой и изолированной.

Недовольство Лукашенко в Беларуси остается, оно увеличивается вместе с ростом в Беларуси безработицы, обнищания. Декрет о налоге для безработных подтолкнул к протестам в Минске и в регионах, вышли люди, которые когда-то были электоратом Лукашенко. Заканчиваются дотации из России, экономический кризис подтачивает стабильность.