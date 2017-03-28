Валерий Щукин: Я и не через такое проходил! 3 28.03.2017, 14:54

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ВАЛЕРИЙ ЩУКИН

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Недавно отметивший 75-летний юбилей правозащитник рассказал, что для него значит честь и достоинство.

75-летнего Валерия Щукина, которого после задержания на День Воли и издевательств в отделении милиции отвезли в военный госпиталь, пишет novychas.by Валерий Щукин в деталях рассказал, как все происходило:

«Здоровье еще так себе. Какая-то слабость ощущается. По ноге получил дубинкой, сбитая рука ... Кроме того, у меня был гипертонический криз, поэтому сейчас нахожусь в отделении кардиологии», - говорит Валерий Щукин.

Валерий Алексеевич вспоминает, что мирно стоял на площади Калинина. Это за одну остановку от Академии наук, где запретили сбор участников акции.

«Там что, запрещено стоять людям? Никаких ограничений относительно этой площади не было. Но всех, кто там был, окружил ОМОН и забрали. Хватали даже журналистов, на удостоверения никто и не смотрел. Силовики перекрыли тротуар вдоль проспекта, народ не знал, что делать, начали сбиваться в кучу. После этого людей сначала начали выхватывать по одному, а затем, когда подъехала больше техники, грузили уже «пачками». Мне кажется, около 100 человек забрали с того места. Поскольку у меня не тот характер, чтобы по своей воле отправляться в «автозак» (нас отправляли в автобус), то начали в отношении меня применять силу», - рассказала правозащитник.

Когда силовики тянули Валерия Щукина по асфальту, то сильно повредили ему руку:

«Задержали в Первомайском районе, но отвезли в Заводской РОВД. Там держали несколько часов. Всех на улице поставили к стенке, но я отказался это сделать, потом сел на асфальт и так просидел два часа. Они меня, офицера, хотели напугать? Я и не через такое проходил! »