Героиня селфи на фоне щитов ОМОНа: Казалось, против них вышла Зена, королева воинов 4 28.03.2017, 15:12

4,378

Ставшая знаменитой после Дня Воли в Минске девушка работает детским тренером по каратэ.

Для Любови Дединкиной 25 марта — настоящий национальный праздник, который нельзя забыть и который следует отмечать всем вместе на улицах Беларуси. Ее селфи с подругой на фоне ряда щитов, перекрывших проспект Независимости во время разгона уличной акции, мгновенно разлетелось по СМИ и социальным сетям.

В комментариях им высказывали комплименты, а некоторые даже назвали это фото символом мирных протестов Беларуси. «Еврорадио» разыскало авторшу знаменитого селфи. Как выяснилось, Любовь работает детским тренером по каратэ. Очень позитивная и хрупкая с невероятно притягательной улыбкой и активной жизненной позицией, Любовь Дединкина поделилась впечатлениями.

О страхе

Скажу вам честно, страшно было. В тот момент, когда только пришли. Милиция еще тарабанила по своим щитам. Но, когда появились камеры, когда начали подтягиваться люди, петь песни, кричать «Жыве Беларусь!», страшно уже не было. Была просто несуразная ситуация, что мы без оружия, одетые в обычные куртки, брюки… вышли просто прогуляться, ведь День Воли — праздник. А здесь нас встретили в полном обмундировании. Я пригляделась, что на них было надето. Создавалось впечатление, что вышла Зена — королева воинов (героиня британского фэнтезийного телесериала) с мечом и щитом (улыбается). Это было просто глупо, честно говоря.

О людях рядом

На фоне этих рядов — обыкновенные граждане с улыбками на лицах. Причем, никто из нас не был агрессивным, никто не ругался матом, не дай боже. Кто-то пел на белорусском языке песни, кто-то подходил к ним, разговаривал по-белорусски. То есть это были абсолютно обычные люди разных возрастов. По-видимому, именно в месте, где перекрыли проспект, люди должны были объединиться. Но нас разделили двумя шеренгами милиции. То есть по одну сторону кордона остались те, кто не успел дойти от Академии Наук, а по другую — остальные демонстранты, с флагами. Мы туда хотели пробраться! Но нас не пропускали. Кстати, с нашей стороны был старичок, который подошел к милиционерам и сказал: «Сынки! Почему же мы пришли и стоим здесь перед вами с открытыми лицами, а вы закрыли свои лица масками? Откройте свои лица!».

О селфи

Я никак не ожидала, что это селф разлетится по интернету. Это было спонтанное решение. Я своей подруге просто предложила сфоткаться на фоне этой вот махины. Ведь это нелепо. Она согласилась, и мы сфоткалися. Что это фото разлетится и станет каким-то там… шедевром… (Смеется.)

Как пыталась попасть на День Воли

Мы хотели приехать к Академии Наук, но нас не выпустили, так как все было перекрыто вплоть до Ботанического сада. У нас на глазах девушка пыталась попасть на работу. Вероятно, она работает в больнице, с сумками бежала, но никто ее не пропустил через один кордон. Она пошла к другому. А внешне она — обычная девушка, только сбоку выбритый висок на голове и там какая-то серьга. Ее нигде не пропускали, и она была в ярости от непонимания того, почему ее не пускают на работу.

Каким-то образом мы все же прошли, сказали, что хотим попасть в центр города, и нас пропустили. Когда мы пришли к Академии Наук, то по периметру вся эта площадь была заставлена техникой. А на самой площади были только военные в форме. Ни одного нормального человека. Словно идешь по городу, где всех попрятали по дворам, и остались только одни военные машины.

Про хапун

Нам повезло, и нас не схватили. Мы не доставали символику, пока проходили кордоны. Ведь нам хотелось попасть туда, дальше, ко всем. В итоге мы прошли весь город. От Ботанического сада до площади Победы, а потом на Октябрьскую, но там людей уже не было. Очень интересно они на этот раз сделали: отсекли всех, и не позволили нигде собраться. Хотя я думаю, что ничего плохого в том, что мы собрались бы, не было.

Честно говоря, я была удивлена, что нас не забрали. Один раз мы попали в такой хапун, что нас прямо-таки взяли в кольцо и хватали всех, кто внутри. С чем бы ты ни был: с цветком, с флагом, без ничего — все равно сажали в автозак. Когда мы стояли перед шеренгой милиции со щитами и фоткались, я была убеждена, что нас сейчас начнут тиснуть и хватать, а они взяли и ушли. Я стояла и думала: ну как так. Должно быть как-то иначе, не может быть так просто (смеется).

О родственниках

Родственников я предупредила, что могут задержать. Вечером только вспомнила, что не позвонила родителям. Интересный момент был 26 марта: мой сын случайно позвонил моей маме и сбросил. Мама через 30 минут перезвонила ему, у нее дрожали руки, дрожал голос. Я слышала: «Что у вас случилось?». А сын отвечает: «Бабушка, все нормально, я просто ошибся номером». И я даже услышала, как она выдохнула. Хотя многие переживали, что даже за эти селфи на фоне милиции могут вызвать и засудить.

О празднике День Воли

Для меня этот день — праздник. И я выхожу на праздник. Большинство наших СМИ пишет, что это, скорее, был марш рассерженных белорусов против Декрета №3. Не буду скрывать, что я тоже тунеядец. Я работаю тренером по каратэ, но моей ставки не хватает, так как плачу я не 360 рублей налогов, а 300. Так что, я тоже рассерженный белорус. Но вышла я на День Воли. На праздник! Просто прогуляться по Минску. Даже, взяла с собой флаг, но не довелось им воспользоваться.

Скажу вам так! Все что я увидела на улицах в этом году, я видела и раньше. Если выхожу сейчас, то и в дальнейшем буду выходить. На самом деле, бояться тут нечего. И если бы в какой-нибудь один день наш белорусский народ наконец высказал свои пожелания, то, вероятно, было бы получше.

О работе

Честно говоря, не знаю, как относиться к этому руководству. Знаю, что родители детей, которых я тренерую, меня поддерживают. Говорят, что я молодец. И в этот день на возглас «Жыве Беларусь!» в ответ услышала: «Жыве вечна!»

О каратэ

Против этой махины со щитом… пусть даже у тех, которые задерживают, и нет щитов, но, думаю, что ударить не смогла бы. Скорее всего, меня бы саму больше покалечили всем тем, что на них навешано. Когда в прошлый раз был такой хапун, я пыталась сопротивляться — была с цветами, просто стояла, а меня схватили. Не вышло.