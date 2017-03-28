В Борисове двое пенсионеров объявили голодовку 4 28.03.2017, 20:31

Фото: nn.by

Причины такого поступка — отсутствие денег, работы и обида на местные власти.

59-летняя Наталья и 62-летний Владимир Докуко долгое время жили в доме, разделенном на две семьи. Их часть небольшая, причем там жило сразу восемь человек: Наталья с мужем, их сын с женой и ребенком, их дочь с маленьким ребенком. Плюс взрослая внучка — ее мать, дочь Натальи и Владимира, погибла, когда девушке был год, пишет nn.by.

Жили непросто, но в 2012 году соседи продавали свою половину дома за $10 тысяч. Докуко решили взять кредит и выкупить ее.

В банке взяли 12 миллионов рублей — это $1500 по тогдашнему курсу.

«Мы же работали, контракты были продолжены, были уверены, что все погасим, потом и печку поставим…», — говорит Наталья.

Она была соцработником, работала в отделе надомного обслуживания населения. Муж работал водителем. Когда настала пенсионная пора, Докуко продолжили работу.

«Зарабатывали миллионов по пять, плюс пенсия… Могли платить кредит и заниматься домом», — говорят они.

Дом потихоньку приводили в порядок, но не успели поставить печку.

А потом начались проблемы. В 2015 году Наталью уволили.

«Мне 26 ноября продлили контракт, а через месяц — уволили», — говорит женщина.

Сама она утверждает, что ее «подставили», потому что она не хотела увольняться добровольно. В итоге Наталью уволили с работы по статье, так как она «потеряла доверие руководства». После уволили и мужа, сказали, что пенсионеры не нужны.

Наталья и Владимир Докуко.

«Когда сели чисто на пенсию, муж получал 270 рублей пенсии, я — 180. 210 рублей был кредит. Плюс оплачивали учебу внучки в университете…», — говорит Наталья.

Денег стало не хватать. Докуко уже не могли платить за кредит. Дело пошло в суд, в итоге и Наталью, и мужа обязали отдавать на погашение кредита по 20% пенсии.

По состоянию на нынешний момент нужно заплатить 800 рублей (за просрочку начисляется пеня).

«Дети помочь не могут. Дочь в декрете, а сын зарабатывает где-то 2 миллиона. Мы дружная семья, никто не пьет, помогаем друг другу, но денег хватает только на еду. Отложить не можем ни копейки», — жалуется Наталья.

Чтобы не тесниться с малыми внуками, Наталья и Владимир переехали в летнюю кухню рядом с домом. Но зимой и ее, и дом пришлось греть масляныыми обогревателями, печки же не было.

В результате за зиму электричества нагорело на 1400 рублей, — говорит Наталья. Платить за свет тоже нечем.

«Пошла в исполком просить помощи, мол, очень тяжелое у нас материальное положение. Пообещали помочь, дать 1400 рублей», — рассказывает Наталья Докуко.

Деньги исполком выделил, правда, только 400 рублей.

«700 рублей нужно на кирпичи, 500 — мастеру на печку, плюс вся нужная фурнитура: заслонки и другое… Еще рублей 200-300. Я пошла в исполком. Мне говорят: будь здорова, баба, скажи «спасибо», что хоть это дали», — вспоминает Наталья.

В результате 22 марта Наталья и Владимир Докуко объявили голодовку.

«Президент кричит, что если очень трудно, то идите к властям, а на самом деле это брехня и ложь», — убеждена Наталья Федоровна.

Женщина заявляет, что не прекратит голодовку, пока на нее не обратят внимание. Или пока не умрет.

«Мы всю жизнь надеялись на самих себя, что будем работать, пока будут силы, ничего не просили ни у кого. А здесь нет работы, нет ничего. Что нам делать?»