Герои Белорусской весны–2017 6 29.03.2017, 8:45

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ФОТО: SVABODA.ORG

Все достижения человечества принадлежат конкретным людям, которые изменяют мир к лучшему.

Издание 34mag.net собрало истории людей, которые, несмотря на давление страха и силы, проявляют себя «холодной весной 2017-го» как настоящие герои. Белорусы гордятся вами!

Петр Маркелов

Петр Маркелов оказался в нашумевшем 37-м троллейбусе и снял на видео то, что в нем происходило 15 марта после акции протеста. Этот видео брутального задержания анархистов и других пассажиров видели, наверное, все. Стрим набрал уже около 100 тысяч просмотров, но стоил Петру 12 суток. Сам он посмотрел видео первый раз только после освобождения.

Нина Багинская

Накануне Дня Воли 69-летняя активистка Нина Багинская вышла с одиночным пикетом к зданию КГБ. Она призвала освободить ранее задержанных. Скоро подъехал известный синий микроавтобус и задержал ее саму. Блогер Антон Мотолька зафиксировал драматургию событий.

Евгений Меркис

Председатель легендарной гомельской «Толоки», а также журналист-фрилансер. По собственной инициативе освещал для «Белсата» акции «нетунеядцев» в Витебске, Гомеле и Рогачеве, за что был обвинен в «незаконном изготовлении и распространении продукции СМИ» по ст. 22.9 КоАП РБ ч.2 - 30 базовых штрафа.

Николай Статкевич

Политик Николай Статкевич призвал принять участие в Дне Воли еще на первом протесте 17 февраля, но исчез накануне акции. Как впоследствии выяснилось, три дня его держали в СИЗО КГБ, а потом отпустили. КГБ отказывается подтвердить эту информацию.

Екатерина Андреева

Журналистка «Белсатa». Ведет прямые трансляции с уличных акций и с завидной выдержкой разговаривает с белорусскими правоохранительными органами. На Дне Воли вела стрим прямо у милицейского оцепления и бесстрашно отвечала суровым омоновцам.

Александр Борозенко

Также оператор «Белсата». Был задержан еще в Орше, когда снял российский триколор в омоновском джипе. Повторно его задержали на Дне Воли. На его замечание: «Я журналист» - омоновец пригласил Борозенко в автозак со словами: «Ну снимайте». Его задержали на 15 суток, на все время он объявил голодовку.

Ян Гриб

80-летний поэт, которого также задержали на Дне Воли. Наверное, каждый видел это фото. Дедушка подошел к сотрудникам милиции и высказал все, что он думает об их действиях. Его затащили в автозак, но, когда дальше перегружали из одного в другой, он убежал.

Андрей Осмоловский

Когда неподалеку от ЦУМа происходил «хапун», омоновцы хватали в первую очередь тех, кто был с флагами, и бросали полотнища на землю. Парень из толпы возмутился тем, что топчут родной символ, и поднял его со словами: «Поднимаем флаг обратно». Тут же был задержан.

Людмила

Во время «хапуна» Людмила встала на колени перед кордоном омоновцев и начала за них молиться. Ее не задержали, а в каком-то момент кордон вообще снялся с того места и поехал хватать в другом.

Дмитрий Шилак

Дмитрий Шилак не ходил на акцию протеста на День Воли, но, начитавшись новостей о жестких задержаниях, позвонил в 102 и рассказал все, что он думает о Лукашенко. Диспетчер уточнил у Дмитрия адрес и отправил наряд. Результат - «мелкое хулиганство» и 5 суток ареста.

Валерий

Альпинист Валерий сейчас сидит на Окрестина. Он отказывается назвать свою фамилию, пока ему не объяснят, за что его задержали. Его обещают «сгноить в тюрьме», но из-за незнания фамилия не могут осудить.

Автор стрит-арта «Это я ...»

Первые изображения появились в начале марта в Минске и Мозыре. На них была член «cовета республики» Марианна Щеткина и надпись «Это я автор налога для безработных». Затем громко всему миру объявил Мясникович: «Это я повысил коммуналку, а зарплаты - нет». Изображения быстро стирали, но так же быстро появлялись новые. После разгона Дня Воли, например, еще три: министр МВД Игорь Шуневич со словами «Это я горжусь формой и методами НКВД», председатель минского ОМОНа Дмитрий Балаба «Это я руковожу разгонами мирных акций граждан. За ваши деньги», глава Управления внутренних дел Игорь Евсеев «Это мы с пацанами похищаем людей».

Николай Сивицкий

Во время акции 26 марта в поддержку заключенных 83-летний профессор-экономист Николай Сивицкий с улыбкой на лице предлагал омоновцам идти лучше чем-то более интересным заниматься, чем тратить здесь свое время.