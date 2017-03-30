Что выторгует Кобяков у Медведева? 8 30.03.2017, 11:28

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Фото: ТАСС

У премьера Беларуси недостаточно полномочий для решения нефтегазового спора.

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 30 марта в Москве встретится с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. В повестке дня глав правительств «актуальные вопросы взаимодействия как в двустороннем формате, так и в интеграционных объединениях», пишет «Завтра твоей страны».

Впрочем, можно смело предположить, что главным пунктом в этом обсуждении станет нефтегазовый конфликт, который стороны долгое время тщетно пытаются разрешить. И все же на этот раз фон, на котором происходят переговоры, несколько видоизменился: в Минске была жестко подавлена акция протеста, а риторика Лукашенко сменилась с резкой критики на более благожелательную. В частности, на встрече с послом Армении Арменом Хачатряном, Лукашенко заявил: «У нас с Путиным блестящие отношения. Блестящие».

Сможет ли все это как-то повлиять на российскую сторону, сделав ее более сговорчивой в волнующих официальный Минск вопросах и какие «пряники» привезет Кобяков из Москвы?

Маненок: Решение нефтегазового спора сегодня — не уровень премьеров, это уровень правителей

По мнению эксперта по вопросам топливно-энергетического комплекса Татьяны Маненок, последние политические события никак не повлияют на переговоры с РФ в отношении поставок газа и нефти в Беларусь. Не следует ожидать и того, что предстоящая встреча Кобякова и Медведева приблизит финиш этих переговоров.

— Да, Медведев имеет, конечно же, определенные полномочия и влияние в части установления условий по поставкам энергоносителей в Беларусь, но сегодня последнее слово за Владимиром Путиным, — уверена эксперт. — Это не уровень премьеров, это уровень правителей.

Татьяна Маненок напоминает, что полуторагодовые переговоры пока не привели к результату. Российские чиновники уже открыто заявляют, что все рабочие группы, которые были созданы по разрешению этой конфликтной ситуации, исчерпали свои полномочия.

—Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко заявил, что фактически подготовлен уже 22-й вариант протокола, но у правительства нет полномочий подписать все эти предварительные договоренности, потому что это уровень компетенции Лукашенко, — поясняет экономист. — Никаких новостей по этому вопросу от встречи Медведева и Кобякова я не ожидаю.

В то же время Владимир Семашко анонсировал встречу Лукашенко и президента России Владимира Путина. Где она состоится, пока неизвестно, но обсуждать, по словам белорусского вице-премьера будут работу по устранению изъятий и ограничений в ЕАЭС.

Что же касается условий, которые необходимо выполнить для разрешения возникшего спора, то тут следует говорить не только о погашении Беларусью долга в 600 миллионов, а о целом пакетном варианте условий.

— Белорусская сторона, конечно же, погасит эту задолженность, при условии, если она получит гарантии приближения в обозримой перспективе цены на газ для Беларуси к российским ценам, — уточняет эксперт.

В принципе эти условия предварительно заложены в соглашениях Евразийского экономического союза, где предусматривается создание единого рынка газа. Но произойти это должно лишь к 2025 году. Рынок электроэнергии в ЕАЭС предполагается создать к июлю 2019 года.

— Белорусская сторона настаивает на том, чтобы форсировать это сближение цен на газ для Беларуси. В противном случае белорусская электроэнергия будет неконкурентоспособна на общем рынке электроэнергии в ЕАЭС, — поясняет экономист.

Между тем этот механизм сближения достаточно непростой. В любом случае форсирование этих сроков подразумевает, что РФ должна предоставить определенные субсидии для Беларуси в плане цены на газ.

— Чтобы ускорить это сближения потребуются дополнительные энергетические бонусы, чего, очевидно, российское руководство не хочет сегодня делать, — отмечает Татьяна Маненок. — Как только российский президент посчитает это нужным, в принципе конфликт будет разрешен.

Вероятнее всего, этим договоренностям будет предшествовать также определенный торг, и Россия потребует некоторых уступок со стороны Беларуси.

— Думаю, российское руководство еще не забыло, что пока не реализованы все интеграционные проекты, в том числе есть нюансы и в сфере военного сотрудничества. В любом случае, чтобы этот конфликт удалось разрешить, необходима встреча лидеров.

Последние события, произошедшие в Беларуси, могут быть лишь фоном этих переговоров по решению конфликта, но никак не определяющим фактором, уверена Татьяна Маненок.

— Вряд ли возможно будет надавить на Путина, заявив, что у нас тяжелая ситуация и необходима помощь, дабы не допустить ухудшения. Фактически в РФ наблюдается зеркальная ситуация, там тоже произошли протестные выступления. Да и экономическая ситуация там непростая. Россия сегодня весьма прагматична в отношении Беларуси и просто так не идет на уступки, — заключает экономист.