Синоптики: В выходные ожидается до +20 градусов 30.03.2017, 12:41

В пятницу днем на большей части территории пройдут осадки с порывистым ветром.

Об этом сообщила БелТА заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова.

"Заканчивается первый месяц весны. Март в этом году выдался очень теплым: по предварительным данным, среднемесячная температура превысила климатическую норму на 5-7 градусов, осадков на большей части территории страны выпало больше нормы, лишь по востоку страны местами отмечается недобор осадков. Но март - месяц капризный, и в последний день месяца ожидается ухудшение погоды", - сказала синоптик.

В пятницу под влиянием атмосферных фронтов ночью преимущественно по западной части страны, утром и днем на большей части территории пройдут осадки (мокрый снег, дождь) с порывистым ветром. Ночью и утром ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью понизится до нуля - минус 5 градусов, днем составит 3-9 градусов тепла.

По юго-западу страны будет теплее: ночью температура не опустится ниже 1-6 градусов тепла, днем достигнет 10-16 градусов со знаком плюс.

"Но ухудшение погоды будет недолгим, и первые апрельские выходные будут очень теплыми", - отметила Светлана Рыбакова.

В субботу погоду будут определять малоактивные атмосферные фронты, вслед за которыми начнет распространяться теплый воздух с юго-запада Европы. В отдельных районах Беларуси пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов выше нуля, лишь по северо-востоку при прояснениях она может понизиться до нуля - минус 3. Днем температура составит 11-18 градусов тепла, по юго-западу воздух прогреется до плюс 20, и только в крайних северо-восточных районах дневные максимумы - всего 5-10 градусов выше нуля.

В воскресенье ожидается очень теплая погода. Погодные условия будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе южных широт, лишь в северных районах скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Будет преимущественно без осадков, только ночью в северо-восточных, а днем в северных районах страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, днем достигнет 14-21 градуса тепла.

В понедельник, 3 апреля, территория Беларуси окажется под влиянием атмосферного фронта, смещающегося с северо-западных районов России. Ночью по северо-западной части страны, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ночью возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля. Днем - 10-17 градусов тепла, по юго-востоку воздух прогреется до плюс 18-20.

Во вторник и среду, 4-5 апреля, погоду в основном будет определять область повышенного давления и более свежие воздушные массы, поступающие с северо-западных районов России. Во вторник будет преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-востоку страны возможны кратковременные дожди. Ночью ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 7, днем - 7-13 градусов тепла. В среду тоже будет преимущественно без осадков, лишь днем по северу страны пройдут кратковременные дожди. Ночью возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6, днем - 7-14 градусов тепла.