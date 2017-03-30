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Названы пять самых продаваемых автомобилей в истории

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  • 30.03.2017, 19:52

Самый массовый автомобиль в истории оказался родом из Японии.

Первые массовые модели автомобилей появились свыше ста лет назад, и с тех пор наиболее удачные и популярные из них разошлись по миру миллионными тиражами. Издание AUTO-Consalting составило топ-5 самых массовых моделей в истории, которые были выпущены в наибольшем количестве.

Так, на пятом месте оказался легендарный Ford Model T, который выпускался в 1908-1927 гг. без каких-либо изменений. Общий тираж составил 16,5 млн штук.

На четвертой позиции - разработанный еще в довоенный период Volkswagen Beetle. Автомобиль, как и вышеупомянутый Model T, за свою "жизнь" на конвейере почти не изменился. Всего было выпущен 21,5 млн штук.

Третью строчку заняла еще одна модель из Германии - Volkswagen Golf. На данный момент с конвейеров разных заводов сошло около 24 млн. машин.

На второй позиции - американский пикап Ford F-series. Данный автомобиль разошелся тиражом в 25 млн. штук, причем, продается он только в США, являясь в общем-то локальной моделью.

Самый массовый автомобиль в истории оказался родом из Японии. Так, на первом месте оказалась модель Toyota Corolla, которая недавно отпраздновала свой полувековой юбилей. За это время выпущено более 35 млн. экземпляров.


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