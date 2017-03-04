Исполнивший песню Эминема и Рианны попугай стал звездой сети
- 4.03.2017, 17:25
В Сети набирает популярность видео с попугаем, исполняющим песню The Monster американского рэпера Эминема и поп-певицы Рианны.
Авторы ролика поместили кадры с поющей птицей в оригинальный музыкальный клип, заменив вокальные партии Рианны. Некоторые пользователи высоко оценили талант попугая, отметив, что он исполняет песню ничуть не хуже певицы, пишет ria.ru.
Why does this parrot sing better than me? Smh Rihanna should be shook pic.twitter.com/ftiE4ztBKM— Mahdi 🤷🏻♂️ (@MindOfMahdi) 19 февраля 2017 г.