Исполнивший песню Эминема и Рианны попугай стал звездой сети 4.03.2017, 17:25

В Сети набирает популярность видео с попугаем, исполняющим песню The Monster американского рэпера Эминема и поп-певицы Рианны.

Авторы ролика поместили кадры с поющей птицей в оригинальный музыкальный клип, заменив вокальные партии Рианны. Некоторые пользователи высоко оценили талант попугая, отметив, что он исполняет песню ничуть не хуже певицы, пишет ria.ru.