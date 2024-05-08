«По моему гороскопу пытались сделать вывод, какой я сотрудник» 4 8.05.2024, 9:46

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Почему белорусские айтишники уходят прямо посреди собеседования.

Историй айтишников, которые прерывали собеседование на середине и уходили (или отключались) собрало издание devby.io. А на вопрос «ок это или нет» ответили эксперты в рекрутинге.

«Предложили решить задачку на определение, является ли строка палиндромом»

Павел, Senior devOps, в IT более 20 лет:

— В этом году у меня было собеседование в сербской IT-компании на английском языке на позицию Senior devOps. Он начался с того, что мне предложили пошарить экран и решить задачку на определение, является ли строка палиндромом. Я настолько удивился, что несколько секунд молча смотрел на экран, — а потом сказал, что хочу на этом собеседование закончить.

Что не так: да, эта задача могла бы быть дана на каком-нибудь курсе для тех, кто хочет войти в IT, после урока о том, как вообще работают циклы. Но не специалисту ее давать же! Это как беседу с преподавателем высшей математики начать с примера: «сколько будет 2+2*2?»

Возможно, стоило объяснить моим собеседникам, что не так, но я был не в том состоянии — я просто сидел и офигевал, даже после того, как собес закончился. Я сам не ожидал от себя такой реакции — то есть она была скорее эмоциональной, нежели осмысленной.

Это было второе собеседование, первое было с эйчаром — кстати, мило пообщались. Спустя пару часов у меня возникло желание написать эйчару, извиниться именно перед ней и объяснить, что произошло. Но я подумал, не факт, что она поймет меня, и забил.

«Когда вижу, что человек не тянет, открыто говорю, что нам не стоит терять время»

Роман, разработчик, сеньор, 12 лет опыта в IT:

— Когда вижу на собеседовании, что человек вообще не тянет (хотя вакансия — для сеньора, он по резюме — тоже, но ничего не знает), открыто говорю, что нам не стоит терять время: «Давай закончим!» Пару раз эйчары возмущались: мол, зачем так грубо.

Как реагируют мои собеседники — да по-разному: одни — нормально, другие потом жаловались эйчарам, что их «засудили», а они на самом деле о-го-го. Один такой кандидат подавался на одну и ту же позицию с разницей в полгода, но даже не заглянул в ранее рекомендованный ему список: «что почитать для развития».

А недавно я сам проходил собеседование у индусов, у которых интернет еле-еле работал — и приходилось распознавать, что они говорят, буквально по слогам. Через 10 минут беседы предложил им не тратить время друг друга. Пожелал хорошего дня — и отключился. До сих пор не понимаю, как так: у них была сумма на рыночную стоимость сеньора в Польше, и при этом они не смогли Starlink купить.

Конечно, я объяснил эйчару, в чем дело — и к моему изумлению индусы даже позвали меня на повторный собес. Но за 10 минут до начала отменили.

«Масквiч фанабэрыўся, як нам беларусам пашэнціла, што яны нас наймаюць, — i я зваліў»

Зміцер, Java-распроцоўшчык, сеньёр, 20 гадоў у прафесii:

— Яшчэ ў эру афлайн, гадоў 10 таму праходзіў сумоўе ў адзін філіял расійскай канторы. У мітынг-руме сабралiся некалькi мясцовых, і адзін з Масквы падрубiўся праз «тэлевізар». І вось той быў вельмі высакамерны, усё фанабэрыўся, як нам беларусам пашэнціла, што яны нас наймаюць, — такі баярын. Я хвілін 20 мо патусіў — і зваліў.

Я не шукаў актыўна працы, працаваў тады ў EPAM, але падумваў аб змене — i купіўся на чуткі пра высокiя заробкi. Наш дыялог быў прыкладна такiм:

— Где работаете?

— В EPAM.

— А что, лучше ничего нельзя было найти?

або

— Вот тут сервисы общаются «икс-эм-элем»…

— Пф-ф-ф-ф! А что про Jeison не знаете что ли?

Амаль любы мой адказ успрымаўся як: «Боже, какая бездарность!» — то-бок карона ў хлапчыны ў «тэлевiзар» не пралазiла. Мне гэта абрыдла, ну я i сказаў нешта накшталт: «Вы знаете, я лучше пойду», — дазволу не чакаў, а проста ўстаў і выйшаў. Ніхто мяне не спыняў.

Заробак у той канторы сапраўды прапаноўвалі вялікi. Магчыма гэта быў стрэс-тэст такі, але нешта я быў у псіхалагічным стане, які не дазваляў мне працягваць. Яны, здаецца, пазней нават не патэлефанавалi.

«Последней каплей стало то, что CEO попытался по гороскопу понять, какой я сотрудник»

Иван, QA, сеньор, 9 лет в IT:

— В 2016 году искал работу как джун QA (специалист начального уровня в тестировании — Прим. ред.) — мне было 24 года. И у меня было интервью в небольшой компании (20 человек в штате) с офисом в районе Зеленого луга. Собеседование проводил сам CEO.

Сначала все было стандартно, но потом пошли приколы: зарплата на испытательном сроке — 200 долларов, а еще трекинговая система — ты должен находится за компьютером не менее 8 часов. Но последней каплей стало то, что CEO попытался по моему гороскопу сделать вывод, какой я сотрудник. Я встал и ушел.

CEO так и не понял, в чем проблема. Я понес какой-то бред вроде: «У вас продуктовая компания, а мне больше подходит аутсорс». Он в ответ сказал, что понимает — у них невысокие зарплаты, но больше он готов платить только тем, кто зарекомендовал себя в компании.

Как бы я поступил сейчас? На такое интервью я бы даже не попал. Но если все же представить что да — я на нем, то я бы искренне посоветовал собеседующему обратиться к врачу: определять качества работника по гороскопу — это признак психических заболеваний.

«Интервьюер спрашивает: «Что случилось?» А я такой: «Нужно УЗИ сердца сделать»

Александр, фулстек-разработчик, сеньор, в профессии 6 лет:

— 2,5 года назад проходил собеседование, на позицию разработчика. Начали мы где-то в 16.00, беседа шла в спокойном темпе — никто никуда не спешил. А на 19.30 у меня была запись к кардиологу — я полагал, что за три часа мы управимся, и я поеду к врачу.

Но вот собеседование идет, идет — на часах уже 19.00, и мы все говорим и говорим. Тогда я прерываю разговор и отмечаю, что мне нужно идти. Интервьюер-разработчик спрашивает: «Что случилось?» А я такой: «Мне нужно УЗИ сердца сделать, записан был заранее». Договорились, что после продолжим. В итоге я съездил к кардиологу, сделал УЗИ, вернулся — и мы продолжили, еще часа полтора беседовали. В итоге это выглядело как мем «Моя остановочка».

Интересно, что по результатам собеседования я получил оффер. Но я его в итоге не принял, что, конечно, не было связано с интервью, — я просто остался в компании, где работал ранее.

«Сообщить, что «мэтч» не случился, не растягивая собеседование — признак хорошего тона»

Издание devby.io спросило у экспертов, почему (не) ок прерывать собеседование на середине — будь это кандидат или представитель будущего работодателя.

Директор Weather Maps LLC и HR/бизнес-консультант Ирина Вишневская, у которой 17 лет в профессии HR, 15 лет — в IT, замечает:

— К прерыванию собеседования на середине/в начале у всех свое отношение — и у кандидатов, и у интервьюеров: кто-то считает, что не стоит тратить время бесполезно, а кто-то, что нужно отработать этот час.

Моя позиция очень простая: все мы взрослые (зачастую высокооплачиваемые и перегруженные) люди. И когда не случается «мэтч», сообщить об этом, не растягивая собеседование — это признак хорошего тона.

Если кандидат уже понимает, что компания ему не подходит, это банальное уважение — сказать об этом, пожелать друг другу успехов и разойтись по своим делам. То же самое со стороны компании.

Хотя зачастую людям сложно напрямую сообщить, что их что-то не устраивает и отказать человеку в лицо, проще ведь сказать: «Мы вам перезвоним». У меня были случаи, когда я сама останавливала техническое интервью и говорила кандидату: «Спасибо, к сожалению, нет», — потому что у интервьюера не хватало на это решительности. И ловила откровенно выдох облегчения с обеих сторон.

Сказать «нет», глядя в лицо человеку, — сложно и некомфортно. Это может привести к конфликтной либо неловкой ситуации, и вы не знаете, как среагирует человек. Но, на мой взгляд, это необходимо. Цель интервью — определить, подходит ли кандидат компании, а компания — кандидату. И если уже понятно, что точно не подходит, то дальнейшее собеседование — это бесполезная трата времени всех присутствующих, которое можно потратить более полезно, ну или как минимум приятно (кофе выпить, например).

Естественно, прерывать собеседование и отказывать человеку надо в максимально вежливой и аргументированной форме. Отлично, если вы еще и сможете дать кандидату некий развернутый фидбек и рекомендации, что почитать, подучить, каких навыков ему не хватает.

И главное — максимальная доброжелательность. Тот факт, что кандидат не подходит вам, не делает его автоматически плохим, бесполезным и никому не нужным. Вам не подходит, кому-то другому подойдет, а может ему еще и помогут на себя взглянуть с другой стороны ваши рекомендации и он будет вам благодарен. Вы никогда не знаете, как сложится жизнь и с кем она вас сведет в будущем. Поэтому, да, нормально прерывать собеседование, но важно делать это правильно.

«Па абодва бакі размовы знаходзяцца людзі, а не робаты — з iмi можна і трэба размаўляць»

Ксения Лешик, TA/HR с более чем 6-летним опытом работы, в том числе в Беларуси, тоже считает: нет ничего страшного или постыдного в том, чтобы прервать интервью — любой из сторон в любой момент времени.

— У маёй практыцы былі гісторыі, калі кандыдат сам разумеў, што не дасягае неабходнага ўзроўню, і проста сыходзіў. Некаторыя размовы спыняліся, бо мы як кампанія разумелі, што не зможам закрыць патрабаванні кандыдата (і гэта не толькі пра заробак).

Тут важна, чаму і як вы сыходзіце, — лепей заўсёды тактычна паведаміць прычыну адмовы ад далейшай камунікацыі. Гэтакім чынам вы не толькі эканоміце час, але і расстаяцеся на адэкватнай нотцы, якая не дыскрэдытуе ні інтэрв'юера, ні кандыдата, і застаецца магчымасць узаемадзеяння ў будучыні.

Напрыклад, калі вам дзіўна, што вам даюць тыя ці іншыя таскі, якія «не супадаюць з вашым грэйдам», ніхто не забараняе вам спытаць, чаму менавіта гэтая задача выбраная, пакуль вы яе рашаеце. Калі вам здаецца, што кампанія / каманда / пэўны інтэрв'юер не падыходзіць вам «культурна», няма нічога зазорнага, каб сказаць, што вы бачыце «cultural differences», якія, на жаль будуць, перашкаджаць працы, і сысці.

Звычайна гэта ўсё адносіцца да сітуацый, дзе зберагліся рабочая і карэктная размова (і асуджэнне бізнэс-рашэнняў іншай кампаніі да іх не адносіцца). Калі вы адчуваеце, што на інтэрв'ю нехта таксічыць альбо абражае вас, тады варта проста спыніць размову. І няма сэнсу задавацца пытаннем, ці было гэта стрэсавае інтэрв'ю, ці не — бо нават калі гэта яно, значыць вам давядзецца сутыкнуцца з падобным на працы або гэта проста капрыз (ніводны з гэтых выпадкаў нас не задавальняе).

У любой сітуацыі варта памятаць:

абіраюць не толькі вас, але і вы;

па абодва бакі размовы знаходзяцца людзі, а не робаты; з людзьмі можна і трэба будаваць камунікацыю і размаўляць.

Пытайце пра тое, што вас турбуе/засмучае, а не проста рабіце здагадкі — тады абодвум бакам будзе значна прасцей.