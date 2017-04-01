Ежи Таргальский: Польша должна противостоять российской пропаганде 1.04.2017, 14:04

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Ежи Таргальский

Фото: Wojciech Kusiński / Polskie Radio

В Польше непрерывно осуществляются иностранные пропагандистские операции.

Пропаганда - важнейшая составляющая гибридной войны. Цель любой военной пропаганды - деморализация и раскол в рядах противника, запугивание, провокация ненависти, агрессии к другой стороне, создание на сопредельных территориях атмосферы хаоса и массовой истерии. О российской пропаганде, направленной против Польши и Запада, шла речь во время конференции, состоявшейся на днях в Академии военного искусства в Варшаве, передает «Радио Польша».

Эксперт Ежи Таргальский обращает внимание, что российская военная пропаганда и дезинформация нацелены, в частности, на страны Центральной и Восточной Европы.

- Россияне выделяют на информационные войны больше средств, придавая этому больше значения, чем действиям вооруженных сил. Это просто более выгодно и эффективно. Нам этому надо противостоять. Польша не должна больше допускать свободного действия российских агентов влияния на своей территории. Эффективность действий требует, чтобы они носили наступательный характер. Поэтому Польша должна предпринять пропагандистские действия, направленные на Россию. Это всего лишь мое личное мнение, которое, наверное, не всем понравится.

Ежи Таргальский обращает внимание, что меняются и совершенствуются инструменты пропагандистского воздействия на другие страны. Речь идет, прежде всего, о новых технологиях и новых СМИ, о соцсетях, в частности. Пропаганда стара, как мир, но в наше время задействованы новые технологии, – подчеркивает Ежи Таргальский.

- Ключевую роль здесь играют социальные СМИ. При этом надо помнить, что российский пропагандистский центр является лишь источником информации, а скорее дезинформации, которая распространяется дальше либо посредством агентуры влияния, либо через людей наивных или своекорыстных, которые таким образом пытаются накопить политический капитал. А значит, нельзя недооценивать влияние внутрипольских сил на российскую службу. Российские информационные войны ведутся с целью нанести удар по НАТО, вывести США из Европы, поссорить друг с другом европейские страны, посеять хаос не только в нашем регионе, но также в Западной Европе. Следовательно, Россия стремится подчинить себе Европу, так как кто-то должен позаботиться о содержании российской империи.

Официальная российская пропаганда, допустим, в виде официальных телеканалов, собирает в качестве экспертов любых маргиналов и сторонников самых фантастических теорий заговора, лишь бы они подчеркивали внутренние противоречия США и Евросоюза. В интернете армии троллей заполоняют собой раздел комментариев.

По мнению Ежи Таргальского, противодействовать российской пропаганде можно путем распространения информации о попытках навязать польскому обществу ложную интерпретацию фактов, о случаях манипуляции. Необходимо также обращать внимание общественности на угрозу, проистекающую от российских государственных СМИ, превратившихся в пропагандистский рупор Кремля.

- Пропагандистское информационное наступление имеет успех, если оно не встречается с сопротивлением, по крайней мере, с адекватным ответом. В Польше пропагандистские операции осуществляются вообще бесперебойно. Парадоксально, они получают поддержку со стороны широких общественных кругов, людей, не размышляющих, находящихся в заблуждении, - к сожалению, правых и либеральных взглядов, как правило.