Шаткое перемирие 3 1.04.2017, 21:55

В Донбассе с 1 апреля объявлен режим прекращения огня, который уже нарушен.

В Донбассе с 1 апреля объявлен режим прекращения огня в связи с пасхальными праздниками. Такое решение накануне согласовали в Минске участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Однако уже в первый день стороны обвинили друг друга в несоблюдении перемирия, передает «Радио Свобода».

На последних переговорах в столице Беларуси участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины договорились не только о прекращении огня с 1 апреля, но и об очередной попытке 6 апреля развести силы конфликтующих сторон у станицы Луганской. Это был третий населенный пункт, вместе с Золотым (также Луганская область) и Петровским (Донецкая область), где по решению Трехсторонней контактной группы еще в сентябре прошлого года должна была появиться зона безопасности.

«К сожалению, у нас нет большого оптимизма, что вторая сторона будет выполнять достигнутые договоренности. Но жизнь и здоровье каждого украинского воина – самая большая ценность, и мы должны решительно действовать для того, чтобы обеспечить прекращение огня, отведение тяжелой техники и артиллерии – ключевых пунктов Минских соглашений», – заявил президент Украины Петр Порошенко, отдавший накануне приказ военным прекратить огонь в Донбассе.

С ноля часов по киевскому времени 1 апреля начала действовать одиннадцатая по счету договоренность о прекращении огня. И уже в первые часы, как сообщили в Минобороны Украины, сепаратисты более десяти раз нарушили режим тишины, применив стрелковое оружие. В то же время в самопровозглашенных республиках в срыве предпасхального перемирия обвинили украинских военных. Стороны продолжают стрелять и наращивать боевой потенциал своих подразделений.

Бывший заместитель главы Генштаба ВС Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко объясняет, почему в ближайшее время не стоит ожидать полного перемирия в Донбассе:

– За три года накопился опыт, и он говорит о том, что в период таких неоднократных перемирий, к сожалению, стабильности ни разу не было. Хотя на короткие промежутки времени, связанные как раз с праздниками, это случалось. И я очень надеюсь, что, по крайней мере, снижение интенсивности и отсутствие боевых действий на короткое время все-таки будет. Почему, в принципе, это вряд ли состоится? Потому что это не отвечает путинским задачам. К ним относится постоянное воздействие на Украину, любыми способами, во всем спектре возможных действий РФ против Украины, в том числе боевых действий, которые являются рычагом постоянного давления. И, на мой взгляд, не сложились стратегические обстоятельства, которые бы подтверждали, что это будет окончательное перемирие.

Не сложились стратегические обстоятельства, которые бы подтверждали, что это будет окончательное перемирие

– Агентство Рейтер на прошлой неделе опубликовало видео эшелона с десятками новейших российских танков, которые направляются в сторону границы с Украиной. В администрации приграничной Ростовской области России сообщили, что прибывающая в регион военная техника будет задействована на параде 9 мая.

– Последние три года научили нас не верить никаким спектаклям, которые затеваются с российской стороны. При аннексии Россией Крыма тоже, кстати, проводилась «проверка боеготовности войск», но на самом деле была создана ударная наступательная группировка и произведен захват полуострова. Уже официально объявлено, что в этом году россияне планируют где-то к августу-сентябрю провести учения «Запад-2017», с увеличением количества задействованных войск чуть ли не в два раза. Если в прошлом году на подобных маневрах было до 250 тысяч военнослужащих, то в этом – до 500 тысяч. Это также о многом говорит. Поэтому такие серьезные западные политики и военные, например, командующий Сухопутными войсками НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти и президент Литвы Даля Грибаускайте говорят, что к этому времени у России будет создана мощнейшая группировка, которая могла бы начать широкомасштабную войну против Украины.

– Что касается нынешней ситуации в Донбассе, какие там произошли изменения за последние полгода? Можно ли утверждать, что за это время украинская армия продвинулась вперед и заняла позиции в так называемой «серой зоне», которая была образована после формального отвода войск от линии разграничения?

– За последние полгода ситуация изменилась, отчасти из-за ведения боевых действий, на тактическом уровне. Если раньше со стороны пророссийских сепаратистов происходили обстрелы и атаки тактического действия, то теперь подразделения ВС Украины отвечают на это адекватно, проводят контрудары и, кроме того, производят захват мест в «серой зоне» – это территория, которая закреплена за Украиной. А пророссийские подразделения осуществляют артиллерийские, минометные удары. То есть украинские войска не просто обороняются, а при необходимости ведут в «серой зоне» активные боевые действия. Они переходят к контратакам и берут под контроль такие участки, как, например, промзона в Авдеевке, Светлодарская дуга, небольшие населенные пункты на Мариупольском направлении. Но, хочу подчеркнуть, в рамках тех территорий, которые по Минским соглашениям должны оставаться за Украиной, – говорит Игорь Романенко.

По словам заместителя главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга, самые «горячие точки» в Донбассе по-прежнему находятся на востоке и северо-востоке от Мариуполя, в треугольнике Донецкий аэропорт – Ясиноватая – Авдеевка, а также на участках Крымское – Славяносербск и Попасная – Первомайск – Троицкое.

На встрече в Минске 29 марта сепаратисты вновь отклонили предложение Украины об участии в освобождении пленных Международного комитета Красного Креста и Комитета по правам человека ООН. В «ДНР» и «ЛНР» ранее предлагали отдать Киеву 47 человек в обмен на 690. По данным СБУ, в тюрьмах сепаратисты удерживают не 47, а не менее 118 украинских военных и гражданских лиц. Почему уже несколько месяцев блокируется процесс обмена пленными? Вот что по этому поводу говорит заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука:

– Противоположная сторона предъявила список тех людей, которых бы они хотели получить, и внесли в него несколько человек, не знаю их точное количество, которые не проходят верификацию. Речь идет о том, что часть этих людей вообще не значится среди задержанных в Украине. И, кроме того, среди предложенных ими для обмена есть люди, которые, действительно, были задержаны, некоторые получили сроки наказания, но они отказываются возвращаться на неконтролируемую Украиной территорию.

Признание Россией документов, выданных «ДНР» и «ЛНР», захват сепаратистами украинских предприятий на подконтрольной им части Донбасса, введение там российского рубля в качестве денежной единицы и объявление сепаратистами линии соприкосновения госграницей – все эти действия, как подчеркивают в Киеве, стали грубыми нарушениями Минских соглашений и вынудили украинские власти блокировать грузовые перевозки с неподконтрольными районами Донецкой и Луганской областей. Как такие шаги могут отразиться на перспективах урегулирования конфликта на востоке Украины? Георгий Тука продолжает:

– Подавляющее большинство людей интересует перспектива прекращения огня. Как показывает опыт, ни захват предприятий, ни блокады-антиблокады на нее, к сожалению, не влияют. Поэтому ни к какой деэскалации эти шаги не приведут. Они могут увеличить напряженность. Последние шаги, связанные с признанием документов, выданных властями самопровозглашенных сепаратистских республик, первые робкие шаги по легитимизации той власти, которая действует на неконтролируемой территории, убеждают меня в том, что Москва действительно желает превратить не контролируемые Украиной территории Донецкой и Луганской областей в аналог Приднестровья. И сегодняшние обстрелы и теракт в Мариуполе свидетельствуют о том, что ни о какой деэскалации, к сожалению, противоположная сторона даже и думать не собирается.

Теракт, о котором упомянул Георгий Тука, произошел в Мариуполе утром 31 марта: при взрыве автомобиля погиб глава донецкой контрразведки СБУ Александр Хараберюш. Следствие предполагает, что организовала взрыв диверсионно-разведывательная группа «ДНР».

По информации управления Верховного комиссара ООН по правам человека, за три года жертвами конфликта в Донбассе стали около 10 тысяч человек, включая украинских военных и мирных жителей, еще свыше 23 тысяч за этот период были ранены.