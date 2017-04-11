Тиллерсон: Правление режима Асада подходит к концу 2 11.04.2017, 18:49

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Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США надеется, что РФ придет к выводу, что сотрудничает с «ненадежным партнером».

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что правление режима Башара Асада подходит к концу, сообщает nv.ua со ссылкой на Reuters.

В частности, об этом госсекретарь заявил на встрече глав МИД стран G7 в Италии.

Комментируя ситуацию с химической атакой в Идлибе, Тиллерсон отметил, что очевидно, РФ не смогла стать гарантом уничтожения сирийского химического оружия и добавил, что США не допустят его повторное использование.

Кроме того, госсекретарь надеется, что Россия придет к выводу, что сотрудничает с "ненадежным партнером" (Асадом - Ред.) и указал, что российский альянс с Сирией и Ираном не служит интересам России. Исходя из этого, он призвал Кремль координировать свои действия в Сирии с США и их союзниками.

По словам Тиллерсона, приоритетом США в Сирии и Ираке остается уничтожение террористического "Исламского государства".

6 апреля вооруженные силы США выпустили порядка 50 ракет Томагавк по авиабазе в Хомсе после того, как войска Асада провели химическую атаку в Идлибе. Ракетный удар США провели впервые после того, как президентом страны был избран Дональд Трамп.

В Пентагоне заявили, что накануне по спецсвязи предупредили Россию о готовящемся ракетном ударе по сирийской авиабазе. По словам пресс-секретаря оборонного ведомства Джеффа Дэвиса, авиаудар не затронул те участки авиабазы, где, предположительно, находятся российские военные.

Россия сразу же назвала обстрел США "актом агрессии" и подчеркнула, что сирийская армия не располагает химическим оружием.

4 апреля Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что жители города Хан-Шейхун на северо-западе провинции Идлиб подверглись химической атаке. В результате погибли более 70 человек, в том числе 27 детей.

Сирийские правительственные силы и Министерство обороны РФ заявили о непричастности к использованию боеприпасов с отравляющими веществами в городе Хан-Шейхун.