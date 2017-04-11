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Опрос: Макрон и Ле Пен - фавориты первого тура выборов во Франции

  • 11.04.2017, 23:19
Фото: AFP

В поддержку кандидатов готовы высказаться порядка 23% французских избирателей.

Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен и надпартийный кандидат Эмманюэль Макрон являются фаворитами первого тура президентских выборов. Таковы результаты опубликованного во вторник опроса общественного мнения, проведенного службой Elabe, передает ТАСС.

В поддержку кандидатов готовы высказаться порядка 23% французских избирателей. Замыкает тройку лидеров предвыборного марафона по версии Elabe экс-премьер, кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон - он может получить порядка 19% голосов.

Стоит отметить, что по состоянию на 11 апреля из троих фаворитов наиболее серьезные шансы одержать победу в решающем втором туре имеет Эмманюэль Макрон.


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