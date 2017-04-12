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Тадеуш Кондрусевич: Католические священники должны свободно приезжать в Беларусь

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  • 12.04.2017, 7:48
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Тадеуш Кондрусевич
Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Необходимость получать разрешение для служения в Беларуси надо отменить.

Католический митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич на пресс-конференции 11 апреля одобрил введение властями Беларуси безвизового режима для иностранцев, прибывающих в Беларусь через Национальный аэропорт, а также для посетителей Августовского канала. «Для нас это очень важно», — отметил он.

Вместе с тем иерарх подчеркнул, что безвизовый режим еще больше обостряет проблему того, что иностранные священнослужители не могут проводить молитвы и богослужения без разрешения уполномоченного по делам религий и национальностей, сообщает корреспондент Krynica.info.

По словам митрополита, о запрете же совершать Мессу в Беларуси без такого разрешения иностранный священник обязательно расскажет у себя на родине. Особую остроту этот вопрос приобретает в преддверии пленарного заседания Совета епископских конференций Европы, которое пройдет в Минске осенью и на которое приглашены десятки кардиналов, епископов и священников из разных стран мира. И каждому из них нужно получать разрешение на служение у властей.

«Я не знаю страны, где это есть. Закон не соответствует духу времени и должен быть изменен», — добавил Тадеуш Кондрусевич.

По этой же причине такое требование препятствует развитию религиозного туризма в Беларуси и паломничеств по белорусским святыням с участием иностранцев, которые невозможны без иностранных священнослужителей. А именно с просьбой поспособствовать развитию этого к архиепископу обращались из Министерства спорта и туризма Беларуси, отметил он.

«С одной стороны мы открываемся миру, а с другой тормозим. Эта норма должна быть отменена», — добавил митрополит.


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