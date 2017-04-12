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Слонимские активисты заставили власти пойти на круглый стол

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  • 12.04.2017, 9:44
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Весенние народные протесты научили чиновников быть более сговорчивыми.

Глава Слонимского общественного центра и активист Белорусского Национального Конгресса Виктор Марчик получил приглашение от заместителя председателя Слонимского райисполкома Владислава Гершгорина на круглый стол, который пройдет в Слониме 19 апреля в помещении райисполкома, сообщает «Радыё Рацыя».

На круглый стол приглашены также еще несколько активистов Слонимского объединения демократических сил. В приглашении сообщается, что «согласно решению райисполкома запланировано провести круглый стол по вопросам социально-экономического развития Слонимского района и ситуации на рынке труда с участием отдельных руководителей организаций, представителей малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций и других».

Напомним, что несколько дней назад активисты Слонимского объединения демократических сил обратились с открытым письмом к председателю Слонимского райисполкома Олегу Торгонскому сесть за круглый стол, чтобы вместе обсудить серьезные проблемы, возникшие сегодня в обществе. «Мы встревожены резким ухудшением социально-экономической и общественно-политической ситуацией в Слонимском районе и в целом в Беларуси. С каждым днем в обществе растет число недовольных людей той работой, которую проводит власть всех уровней. Люди хотят позитивных перемен, хотят быть уверенными в завтрашнем дне», - сообщалось в открытом письме.

Также слонимцы предложили за круглый стол посадить не только активистов Слонимского объединения демократических сил и руководства Слонимского райисполкома, а также представителей других структурных подразделений: милиции, образования, торговли, ЖКХ, «депутатов» и т.д. Открытое письмо председателю Слонимского райисполкома подписали руководители общественных организаций и партийные лидеры Слонимщины. Среди которых - Иван Бедко (БХД), Виктор Марчик (Слонимский общественный центр), Михаил Сашко (профсоюз РЭП), Павел Севастьян (БНФ), Олег Веселик (ОО БНФ) и другие.


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