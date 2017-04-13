Солигорские рабочие провели стихийную забастовку 42 13.04.2017, 8:59

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Увидев расчетные листки с зарплатой, монтажники с «Беларуськалия» отказались работать.

12 апреля на 1 Рудоуправлении ОАО «Беларуськалий» состоялось стихийное собрание. Работники УСП Треста «Реммонтажстрой» отказались выполнять свою работу, тем самым проявив свое недовольство снижением оплаты труда, сообщает сайт Независимого профсоюза горняков (НПГ) belnp.org.

- Вчера получили расчетные листки, сегодня подходят люди с вопросом: что делать, — рассказывает председатель НПГ Треста «Реммонтажстрой» Сергей Бобров, который принимал участие в стихийном собрании. — Зарплата упала в два раза, я в марте 2016 года зарабатывал 1400 рублей, сегодня 710. Люди сегодня начали возмущаться, говорят, как жить дальше? Получили по 280 рублей, а нужно кредиты выплачивать, за что жить? Такого никогда не было!

Организовавшись рабочие пошли к линейному руководству, чтобы они вызвали руководство треста. В свою очередь прибывший директор треста Курбыко В.М. еще больше разозлил работников, заявив, что нет такого падения зарплаты, о котором говорят люди:

- Появилось ощущение, что администрация «плавает» в мониторинге зарплат, либо попросту скрывает данные, — говорит Сергей. — Руководитель начал угрожать, заявляя, что на наши места придут другие подрядчики и все останутся без работы и он, в том числе.

По мнению работников вместо того, чтобы попытаться решить проблему, он только ее усугубил. Два часа разговоров, а в итоге ни к чему не пришли. В свою очередь госпрофсоюз, как всегда, отмолчался.

По мнению Сергея Боброва, было видно, что работники остались довольны собой, не реагировали на повышенный тон директора:

- Реально чувствую поддержку наших работников, несмотря на то, что не организовывал ничего, все получилось спонтанно. И это замечательно, что люди самоорганизовались, в этом я вижу только положительное. Причина в явном упущении руководства, ведь проблема возникла не сегодня, а еще начиная с января началось падение зарплат. Мы хотели озвучить эти проблемы на собрании участка РМУ в марте, но из руководства треста, кроме начальника участка, никто не пришел. Увидев такое отношение, народ встал и просто ушел с собрания.

Со слов Сергея, работникам 1 РУ звонили работники с других площадок, со 2, 3 и 4 Рудоуправлений, которые заявили и нам, и своему руководству, о поддержке нашего требования.

Руководство предложило собраться завтра выбрав основных представителей от рабочего коллектива, о чем они будут говорить не известно, учитывая ту тональность в которой проходила сегодняшняя беседа.

Тем более сразу же после этого случая работники почувствовали строжайший контроль за распорядком рабочего времени. Естественно будут подлавливать и следить, считает профактивист. Уже пошли в адрес НПГ обвинения в подготовке этой акции, конечно же легче искать виновных в своих просчетах.

Напомним, что вопрос снижения зарплат и работ на УСП «Трест»Реммонтажстрой» поднимался на Совете представителей НПГ перед генеральным директором ОАО «Беларуськалий» Головатым И.И., который в свою очередь дал понять, что причина не в отсутствии работ, а в руководстве треста.