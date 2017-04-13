Российский Первый канал не будет транслировать «Евровидение-2017» 23 13.04.2017, 21:03

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Телеканал отказался транслировать «Евровидение-2017» из-за скандала с участием в конкурсе Самойловой.

Российский Первый канал в связи с запретом украинской стороны на въезд в Киев участницы конкурса «Евровидение» от России Юлии Самойловой принял решение отказаться от трансляции «Евровидения - 2017». Об этом сообщили в пресс-службе телеканала, передает ТАСС.

«Первый канал не считает возможным транслировать конкурс Евровидение-2017», - сообщили на Первом канале.

В пресс-службе уточнили, что Европейский вещательный союз (ЕВС) не смог урегулировать вопрос об участии Юлии Самойловой в конкурсе. «Мы считаем отказ украинской стороны абсолютно необоснованным, причиной его, безусловно, является попытка Украины политизировать конкурс, целью которого на протяжении 62-летней истории было объединение людей», - отмечают на телеканале.

Вариант замены участника или трансляцию выступления Самойловой на телеканале не рассматривают, уточнили в пресс-службе.

22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила въезд в страну певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2017».

Финал конкурса «Евровидение-2017» намечен на 13 мая.