Американская армада приблизилась к КНДР на расстояние удара 10 14.04.2017, 15:33

Флотилия находится менее чем в 500 километрах от ядерного полигона.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в разведке.

Крейсер и два эсминца, способные стрелять крылатыми ракетами «Томагавк», находятся меньше чем в 500 километрах от ядерного полигона КНДР, пишет golos.ua.

По информации телеканала NBC, боевая группа готова атаковать, если Пхеньян продолжит военные испытания.

В Пентагоне эту информацию не комментируют, но и не отрицают.

Напомним, в начале недели США внезапно развернули ударную группу кораблей, которые шли в Австралию к корейским берегам. В КНДР на это ответили, что не собираются в ожидании предупредительного удара «сидеть сложа руки». Новые ядерные испытания Пхеньян пообещал провести уже в эти выходные 15 апреля, в 105-ю годовщину со дня рождения Ким Ир Сена.