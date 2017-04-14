NBC: США готовы нанести превентивный удар по КНДР 14 14.04.2017, 14:14

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Удар может быть нанесен в случае подготовки Пхеньяна к новому ядерному испытанию.

Американская телекомпания отмечает, что в районе Корейского полуострова размещены два эсминца США с крылатыми ракетами «Томагавк», пишет golos-ameriki.ru.

США готовы нанести упреждающий удар по КНДР в случае, если будут получены данные о подготовке Пхеньяна к новому ядерному испытанию.

Об этом сообщила в четверг телекомпания NBC News со ссылкой на источники в американской разведке.

Северная Корея предупредила о приближающемся «большом событии», однако не сообщила подробностей.

Как отмечает американская телекомпания, в районе Корейского полуострова размещены два эсминца США с крылатыми ракетами «Томагавк», при чем одни из них – всего в 300 милях (550 км) от полигона, на котором, как ожидается, пройдут испытания.

Американская ударная авианосная группировка также отправилась в район Корейского полуострова.

Пентагон отказался комментировать сообщение NBC News, отметив, что не может «публично спекулировать о возможных сценариях».

Пхеньян со своей стороны заявляет, что готов к войне, которую, по мнению Северной Кореи, стремится развязать Вашингтон.

Северная Корея отмечает в субботу «День Солнца» – 105-ю годовщину со дня рождения ее основателя Ким Ир Сена.

На коммерческих спутниковых снимках ядерного полигона Пунгери, сделанных в среду, видны продолжающиеся работы в районе северного портала, новая активность на главной административной территории, а также несколько человек у командного центра.

Снимки были опубликованы на сайте 38 North, принадлежащем Американо-корейскому институту Школы передовых международных исследований в Университете Джонса Хопкинса.

Аналитики Джозеф Бермудес-младший и Джек Лю пришли к выводу, что полигон «подготовлен» к шестому ядерному испытанию в КНДР.

Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Карл Винсон» после выполнения планового задания в Сингапуре получила приказ выдвинуться на север в качестве «разумной меры», вместо того чтобы взять курс на Австралию, как ранее планировалось.

Согласно некоторым источникам, ударная группа авианосца включает подводную лодку класса «Огайо», оснащенную 154 крылатыми ракетами «Томагавк».