Подводная лодка в лесах Беларуси 6 6.05.2024, 11:42

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Как лукашисты замахнулись на звание «морской державы».

Министр промышленности Александр Рогожник заявил, что Беларусь имеет 25 совместных с Россией промышленных проектов в рамках «союзного государства». Основной из них — в судостроении.

В Беларуси единственный судостроительный завод в Пинске, отмечает читатель сайта Charter97.org:

— Он был основан в 1895 году, когда город служил важным перевалочным центром. Грузы поступали из Украины по Днепру и Припяти, в Пинске перегружались на меньшие суда и развозились по Польше и странам Балтии. Завод в 2018 был объявлен банкротом.

Примером «выгодного» промышленного сотрудничества с РФ служит СтанкоГомель. Завод увеличил объемы производства в разы, а прибыль упала на 40%.

Как собираются лукашисты «успешно сотрудничать» с Россией в судостроении — непонятно, когда больше десятка российских судостроительных заводов находятся в кризисе из-за санкций и падения объемов торговли.

Для такой мощной морской державы как Беларусь, развитие судостроения, безусловно, стоит на первом месте.

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