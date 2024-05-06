Подводная лодка в лесах Беларуси

Подводная лодка в лесах Беларуси6
- 6.05.2024, 11:42
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Как лукашисты замахнулись на звание «морской державы».
Министр промышленности Александр Рогожник заявил, что Беларусь имеет 25 совместных с Россией промышленных проектов в рамках «союзного государства». Основной из них — в судостроении.
В Беларуси единственный судостроительный завод в Пинске, отмечает читатель сайта Charter97.org:
— Он был основан в 1895 году, когда город служил важным перевалочным центром. Грузы поступали из Украины по Днепру и Припяти, в Пинске перегружались на меньшие суда и развозились по Польше и странам Балтии. Завод в 2018 был объявлен банкротом.
Примером «выгодного» промышленного сотрудничества с РФ служит СтанкоГомель. Завод увеличил объемы производства в разы, а прибыль упала на 40%.
Как собираются лукашисты «успешно сотрудничать» с Россией в судостроении — непонятно, когда больше десятка российских судостроительных заводов находятся в кризисе из-за санкций и падения объемов торговли.
Для такой мощной морской державы как Беларусь, развитие судостроения, безусловно, стоит на первом месте.