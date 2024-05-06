закрыть
6 мая 2024, понедельник, 12:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россияне в панике пытаются защитить остатки флота в Севастополе

1
  • 6.05.2024, 11:56
  • 3,752
Россияне в панике пытаются защитить остатки флота в Севастополе

Появились спутниковые фото.

Россияне пытаются защитить остатки своего флота в оккупированном Севастополе от атак украинских морских дронов. Как пишет Telegram-канал «Крымский ветер», с этой целью на входе в Севастопольскую бухту российские военные устанавливают дополнительные баржи.

Как отмечает мониторинговая группа со ссылкой на данные спутниковой съемки, первые две баржи были затоплены там с 5 по 10 апреля.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип
Борьба против щупальцев Кремля
Борьба против щупальцев Кремля Леонид Невзлин
Лукашенко резко засуетился
Лукашенко резко засуетился Сергей Климовский
Беларусь в НАТО: миф или реальность?
Беларусь в НАТО: миф или реальность? Андрюс Кубилюс