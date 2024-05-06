Россияне в панике пытаются защитить остатки флота в Севастополе 1 6.05.2024, 11:56

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Появились спутниковые фото.

Россияне пытаются защитить остатки своего флота в оккупированном Севастополе от атак украинских морских дронов. Как пишет Telegram-канал «Крымский ветер», с этой целью на входе в Севастопольскую бухту российские военные устанавливают дополнительные баржи.

Как отмечает мониторинговая группа со ссылкой на данные спутниковой съемки, первые две баржи были затоплены там с 5 по 10 апреля.