Раскрыты новые подробности об iPhone 17 6.05.2024, 12:21

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фото: Macrumors

Появится абсолютно новая модель.

Этой осенью Apple представит новое поколение смартфонов. Почти за полгода до анонса о моделях iPhone 16 почти все известно, поэтому инсайдеры начали делиться информацией о смартфонах 2025 года.

По информации Джеффа Пу, известного отраслевого аналитика, в следующем поколении Apple пересмотрит линейку смартфонов и откажется от модели Plus. Вместо нее компания выпустит новую модель под названием iPhone 17 Slim. Вот так, если верить слухам, будет выглядеть линейка iPhone 17:

- iPhone 17 с 6,1-дюймовым экраном;

- iPhone 17 Slim с 6,6-дюймовым экраном;

- iPhone 17 Pro с 6,3-дюймовым экраном;

- iPhone 17 Pro Max с 6,9-дюймовым экраном.

Что касается дизайна, то iPhone 17, iPhone 17 Slim и iPhone 17 Pro получат более сложную алюминиевую конструкцию. Тогда как в iPhone 17 Pro Max продолжат использование титана, но с уменьшенной областью Dynamic Island над селфи-камерой благодаря новой технологии металинзы для датчика приближения.

Условный iPhone 17 Slim будет иметь «тонкий дизайн», говорит источник. Но насколько он будет тоньше остальных трех моделей, непонятно.

В iPhone 17 также ожидается серьезный аппаратный апгрейд: 8 ГБ ОЗУ и чипы A18 или A19 для стандартных моделей, 12 ГБ ОЗУ и A19 Pro для «прошек». Все четыре модели iPhone 17 получат улучшенные 24-Мп фронтальные камеры.