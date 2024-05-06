Премьер-министр Украины: Войска НАТО помогли бы оттеснить россиян 3 6.05.2024, 11:45

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Денис Шмыгаль

Фото: Facebook

Шмыгаль прокомментировал заявление Макрона.

Западные войска в Украине помогли бы отбросить российскую оккупационную армию, заявил в интервью канадскому изданию CBC News украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Таким образом он прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о гипотетическом вводе войск в Украину, если захватчики смогут прорвать фронт. По словам премьера, «подкрепление, безусловно, помогло бы оттеснить россиян».

В то же время Шмыгаль отметил, что пока Украина просит своих партнеров и союзников только о предоставлении необходимой военной техники, чтобы защититься от российской агрессии.

«Если придет время, мы будем очень благодарны, и мы будем рады», - добавил он о гипотетической отправке войск НАТО в Украину.