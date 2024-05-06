Пауки в банке: Карпенков пошел против Кубракова 2 6.05.2024, 11:50

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Николай Карпенков

Что означает их конфликт.

Замглавы МВД и командующий внутренними войсками Николай Карпенков развил такую активность по созданию и развитию спецподразделений, что пошли слухи о его желании вывести их в отдельную страктуру по примеру «Росгвардии». Что означало его конфликт с главой МВД Иваном Кубраковым, пишет «Салiдарнасць».

Вероятно, что-то такое действительно имело место, поскольку Карпенков посчитал за необходимое заявить в начале февраля:

– Где-то пытаются столкнуть лбами министерство внутренних дел и внутренние войска, где-то скомпрометировать отношения между командующим и министром внутренних дел.

Карпенков также похвалил Кубракова, отметив, что для него он «очень большой начальник».

К тому же замглавы МВД так открыто восхищался «вагнеровцами», популяризируя символику наемников, что получил пинка от Лукашенко. На совещании с силовиками правитель заявил:

– Всегда (предупреждаю – прим.) и министра, и других тут некоторых, которые на экране с вагнеровцами практически каждый день: «Ах, Вагнер, ах, Вагнер». Молодцы, ребята. Спасибо, рассказали нам об опыте военных действий. А все остальное наши офицеры знают не хуже. Одни и те же академии заканчивали.

Сторонники Лукашенко все больше напоминают пауков в банке, пытающихся уничтожить друг друга.