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Вызов Кобы

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 6.05.2024, 11:41
  • 3,934
Вызов Кобы
Фото: Шедеврум

Здесь нужен человек серьезный, с опытом.

В Барнауле в «Ночь музеев» хотят вызвать дух Сталина на спиритическом сеансе. Об этом рассказал председатель совета барнаульского «Сталин-Центра» Сергей Матасов.

Первый вопрос, конечно, что скажет Церковь? Второй - что скажет Следственный комитет? Что они скажут хором – не является ли вызов духа «оскорблением чувств верующих»?

Но допустим, Церковь и СК ничего не скажут. Тогда главный вопрос – что спросить-то у товарища Сталина? И кто будет спрашивать?

Здесь нужен человек серьезный, с опытом. Такой, как Медведев. Его и надо командировать в Барнаул на беседу. Он и морально готов. Расскажет потом, что дух Сталина явился к нему на беседу в окружении зеленых чертей.

И, похоже, что спрашивать у Сталина нечего. До многих его «достижений» дошли своим умом – «враги народа» уже почти готовы, тюрьмы полнятся. Остается только поблагодарить «за наше счастливое детство». С этим Медведев легко справится.

Telegram-канал «СерпомПо»

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