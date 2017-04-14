Поверит ли белорусский суд в телепортацию студента? 14.04.2017, 16:17

Блогер Роман Протасевич сдавал экзамен, а милиционеры видели его на митинге.

Романа Протасевича, белорусского блогера и активиста, судят за защиту Куропат. Суд переносят уже второй раз. Сегодня свидетели — преподаватели не явились по повесткам. Именно они могут подтвердить, что Роман во время митинга был на экзамене и спасти студента от очередного несправедливого приговора, передает «Белсат».

Роман Протасевич отсидел уже 10 суток за участие в акции 26 марта, и сразу же получил новую повестку. Якобы он 25 февраля в 10 часов участвовал в митинге в защиту Куропат. Однако, как раз в это время Роман сдавал экзамен на факультете журналистики в БГУ, где он числится на заочном обучении. О том, что в то утро он никак не мог оказаться в Куропатах, парень принес в суд официальное подтверждение от декана на бланочной бумаге с печатью и подписью.

«Судья ее зачитал, проверил, добавил к материалам дела. Попросил показать зачетку. Улыбался, правда, когда спрашивал милиционера-свидетеля о том, что он может на это сказать. И все в суде заулыбались, а милиционер смутился, начал что-то говорить, заикаясь», - рассказал Раман Протасевич.

Сначала же свидетель был уверен, что Роман находился на территории строительной площадки по адресу Мирошниченко, 49 и активно принимал участие в незаконном митинге на фоне бело-красно-белых флагов. Более того, выкрикивал лозунги с требованием остановить строительство в Куропатах, а когда к нему подходили с предупреждением, не реагировал.

Очередное судебное заседание по этому делу должно было состояться сегодня, 14 марта, уже с участием свидетелей-преподавателей. Их официально вызвали в суд, чтобы подтвердить, что их студент действительно сидел перед ними в тот день и время. Но они не появились. Заседание длилось меньше минуты и было перенесено на понедельник 17 апреля.

«Преподаватели должны были прийти на это заседание. Секретарь суда сообщила, что одному из преподавателей повестка точно пришла. Второго предупреждали по телефону. Суд сразу перенесли, так как явка этих свидетелей обязательна», — говорит Роман.

За день до этого Роман пошел в университет, чтобы проверить, вызвали ли преподавателей в суд, и придут ли они. Ему сказали, что никаких повесток к ним не приходило и никуда они не пойдут, даже если будут свободны. Одна из преподавательниц отказалась даже разговаривать с Романом наедине без свидетелей.

О своем визите в деканат Роман подробно рассказал на своей странице в Facebook:

«Мы бумагу давали? Давали. Повесток никаких не было, поэтому журфак в всякое г**** впутываться не будет принципиально. И никто из преподавателей на суд не пойдет, потому что никаких повесток нет. Это принципиальная позиция. До свидания!», — такой был разговор Романа с деканом.

От предложения опубликовать фамилии преподавателей, которые должны появиться в суде, и прячутся, Роман Протасевич отказался.

«Они хорошие люди, к ним у меня претензий нет, и с какой-то стороны их тоже можно понять».