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Активисты приостановили строительство в Куропатах

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  • 22.02.2017, 15:08
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Фото: «Радыё Свабода»

Мингорисполком проверит факты нарушений во время строительства офисного здания в урочище.

Активисты «Молодого Фронта», которых строители вчера насильно удалили со строительной площадки возле мемориального комплекса «Куропаты», поставили палатку рядом со стройкой, зажгли огонь в бочке. Они простояли ночь, продолжают стоять днем.

После того, как на стройке появились журналисты, строительные работы фактически прекратились, рассказали активисты «Радыё Свабода». Они задержали машину со строительными материалами, которая направлялась на площадку. Строители пытались разгружать материалы вручную, но не стали.

Активисты утверждают, что если на площадке нет журналистов, на них нападают строители и силой заставляют отступить.

На 18:00 23 февраля назначено собрание местных жителей, протестующих против строительства.

Мингорисполком проверит факты нарушений во время строительства офисного здания около Куропат, сообщает «Еврорадио».

Сегодня активисты оппозиции (среди них — Алексей Янукевич, Павел Северинец, Эдуард Пальчис) отнесла чиновникам соответствующее обращение. Они встретились с заместителем председателя Мингорисполкома Виктором Лаптевым. Чиновник пообещал проверить факты нарушений.

Строительство может быть приостановлено на несколько дней. Об этом журналистам рассказал председатель партии БНФ Алексей Янукевич.

«Хороший результат встречи. Он сказал, что поскольку ситуация в Куропатах горячая, то на несколько дней строительство там может быть приостановлено», - прокомментировал ситуацию Янукевич.


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