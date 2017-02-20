Активисты начали в Куропатах круглосуточную вахту 20.02.2017, 9:47

Протестующие установили в урочище палатки.

На севере Минске утром 20 февраля активисты начали протест против вырубки деревьев и начала строительства офисного центра в нескольких десятках метров от Куропат - месте захоронения жертв сталинских репрессий.

Лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич руководит долгосрочной акцией в защиту мемориала жертв сталинизма в Куропатах, сообщает «Радыё Свабода».

Около места строительства офисного центра будет вахта, дежурство противников этого строительства, по примеру долгосрочной акции 2001-2002 годов, когда здесь строилась Минская кольцевая дорога, сообщил Дашкевич.

«Мы делаем это для того, чтобы защитить Куропаты. Это защитная зона вокруг Куропат. Надеемся, что к нам присоединятся и жители этого микрорайона, которые говорят, что для них эта стройка стала новшеством, с ними никто не советовался по этому поводу строительства», - заявил активист.

«Это решение Мингорисполкома номер 162 от 20 января 2017 года. Заказчиа строительства - общество с ограниченной ответственностью« Кипреконструкция», строит общество с ограниченной ответственностью «Белреконструкция», - рассказывал журналистам секретарь управы сейма КХП БНФ Алесь Чехольский. - Скорее всего, это дочерние фирмы. «Кипреконструкция» имеет юридический адрес на Ваупшасова, 22а, комната 22».