Белорус попал в ДТП на автобане в Германии 3.05.2024, 1:59

Ущерб от аварии — около 50 тысяч евро.

В немецкой земле Гессен вечером 30 апреля произошло ДТП с участием трех транспортных средств, в том числе грузовика под управлением 42-летнего белоруса, пишет издание «Беларусь и мир» со ссылкой на hna.de.

Ехавший по автобану А7 на Mercedes Sprinter 21-летний житель общины Ваберн перестраивался с правой полосы в среднюю, задел там Seat с супругами из города Бад-Брюккенау, ушел в занос и ударился в фуру с нашим соотечественником за рулем.

Водитель микроавтобуса серьезно пострадал: ему оказали помощь на месте и доставили в больницу. По словам врача скорой, его травмы оказались не опасны для жизни.

Mercedes Sprinter во время столкновения ударился как раз в топливный бак автопоезда. Около 300 литров дизеля вылилось на трассу, загрязнив две полосы на протяжении около 600 метров.

Место происшествия оцепили, разрешив движение лишь по левой полосе. Пробка растянулась на более чем 3 километра. Спасатели собрали вытекшее горючее и откачали оставшиеся в поврежденном баке еще примерно 600 литров.

По предварительным подсчетам, причиненный в результате ДТП ущерб составил около 50 тысяч евро. Большая часть этой суммы пришлась на поврежденный микроавтобус.