Белорусских хоккеистов отхлестали шведские резервисты: вопросов стало больше 11 Вадим Кнырко, «Трибуна»

23.04.2017, 9:55

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Фото: hockey.by

До чемпионата мира меньше двух недель, а пищи для размышлений у Льюиса меньше не становится.

Слова Михаила Стефановича очень точно описывают то, что происходило в гродненском ледовом дворце в пятницу и в субботу.

– Шведы лучше держат шайбу, играют в пас... А мы так... За ними бегали. Явно не свой хоккей показали.

Беларусь получила первого серьезного соперника в этом «предмировом» кэмпе. И от него получила. Получила почти одинаково, но с разным сценарием. В пятницу белорусы держались против шведов больше двух периодов, не сломались после первой пропущенной шайбы и смогли отыграться, но начали пропускать, когда шведы врубили легкий форсаж после шайбы Демкова (1:4).

В субботу все вышло чуть иначе. Гости уже в первом периоде забросили дважды. В начале второй трети белорусы подобрались очень близко благодаря реализованному пауэрплею, но это была обманчивая надежда. Даже далеко не первый состав шведов (по заверениям тренерского штаба, на ЧМ отправится лишь несколько хоккеистов из гродненского ростера) оказался не по зубам почти боевому ростеру Льюиса (1:5).

После второй игры главный тренер сборной Беларуси сказал, что матчи со скандинавами дали больше ответов, чем поставили вопросов. Впрочем, некоторые вопросы имеются.

Потащит ли Лаланд в матчах с фаворитами?

C Латвией и Германией Лаланд отыграл вполне нормально – и мы радовались. Со шведами получилось хуже – есть повод поволноваться. В Гродно тренеры наконец-то провернули то, что хотели сделать еще неделю назад в Жлобине и Бобруйске – дать Кевину сыграть два матча подряд, чтобы смоделировать ситуацию на старте ЧМ (в первые два дня белорусы сыграют с финнами и чехами). На выходе получилось 9 пропущенных шайб.

Всех собак на Лаланда вешать не стоит. Но иногда вратарь действительно не выручал. Несколько раз в ворота Кевина залетели типовые шайбы – после кистевых бросков в верхний угол. Причем летело как над блином, так и над ловушкой – Лаланд банально не успевал реагировать. В защиту вратаря по этим эпизодам стоит лишь сказать, что шведы ну очень уж много бросали с открытых позиций без сопротивления обороны.

Две, пожалуй, самые вратарские шайбы случились в субботу. Для начала Лаланд пропустил в ближний с острого угла от Эверберга. А в третьем периоде позволил себя обокрасть Марио Кемпе в тот момент, когда его команда играла в большинстве. Интересно, о чем в этот момент думал Кевин?

Пожалуй, самая лучшая цифра, связанная с вратарем в минувшие дни, – 71 сэйв за два матча. Если гродненские люди, ответственные за статистику не ошиблись, то показатель очень даже внушительный.

Что будет с Костицыными?

За лидеров (пока используем это слово) сборной тоже тревожно. Как и анонсировалось ранее, в первом матче со шведами братьев решили вновь попробовать в тройке с Ковыршиным. В итоге забросить не получилось, а пропустить разочек «удалось». Перед первым пятничным шведским голом два брата агрессивно поперли в прессинг за чужие ворота. Шайбу отвоевать не удалось, а вот шанс для контратаки сопернику был подарен. Гости качественно вышли из обороны, Умарк протащил шайбу через половину площадки, оставил накатывающему партнеру и тот разобрался. Что характерно: Костицын-младший во время начала контратаки на всех парах мчался в свою зону (как и Евгений Ковыршин) – оба, как могли, пытались помешать шведам. А вот старший Костицын катил на прямых ногах совершенно без ускорения. При этом есть еще один любопытный момент: автор гола Рюно во время начала контратаки был даже за спинами Костицына с Ковыршиным.

Фото: hockey.by

Косвенно «помог» Сергей Костицын шведам и перед четвертым взятием белорусских ворот: «СК-74» удалился, а Гюнге на реализацию потребовалось всего 15 секунд. И ладно, в своей зоне братья не очень хорошо сыграли – впереди ведь тоже получалось чуть больше, чем ничего. Сергей сподобился на два броска, Андрей – всего на один. Всего за три весенних матча на пару Костицыны сообразили всего один гол.

На субботний матч братья и вовсе не попали. И решение это Льюис принял именно из-за невыразительной пятничной игры. Вот будет хохма, если Дэйв и новополочан отправит на отдых вслед за Степановым. Впрочем, тогда нам впереди точно рассчитывать не на кого. А так пока хоть есть возможно понадеяться, что второго подряд провального чемпионата мира у Костицыных не будет.

Кого убирать из защитников?

И не только Костицыными после первой игры был недоволен Льюис. Прилетело на орехи и Роману Граборенко. Защитник закончил пятничную встречу с показателем полезности «0», но игра хоккеиста все равно оставила дурное послевкусие у тренерского штаба.

Да и вообще: действия белорусов в обороне в матчах со Швецией оставляли желать лучшего. И касается это не только защитников, но и форвардов. В некоторых моментах, когда можно было сыграть попроще, наши начинали мудрить, после чего шайба надолго зависала в белорусской зоне. На эти эпизоды тренеры наверняка обратят внимание.

К слову, чуть ли не все защитники игры со шведами закончили с отрицательным показателем полезности. А единственный хоккеист с «нулем» после двух матчей – Павел Воробей. Глядишь, молодой защитник и в Париже шанс получит. Но тогда придется отцеплять кого-то из тех, кто поопытнее. А тут еще и Евенко грядет.

Граборенко стоит собраться и поднажать.

«Пенальти-киллеры» готовы только к середнякам?

Не только вратарям мы радовались после предыдущих матчей, но и действиям спецбригад меньшинства. За 4 игры белорусы пропустили всего однажды, когда имели численный дефицит на площадке. За два матча со шведами в меньшинстве было пропущено три гола. И этот момент лишний раз доказывает: если против равных нам удаляться нежелательно, то против фаворитов – противопоказано.

Фото: hockey.by

Что касается большинства, то тут дела по-прежнему аховые. Со шведами белорусы имели 8 возможностей, а реализовали лишь одну. К слову, в большинстве в этом кэмпе забрасывает лишь один человек – Александр Когалев. 6 матчей, 3 гола всего (2 – в пауэрплее), звание лучшего снайпера команды. Похоже, «юннат» может готовиться к своей первой поездке на ЧМ.

Что в команде с эмоциональным фоном?

Вопрос абстрактный, но очень важный перед продолжительным турниром. В понедельник Дэйв Льюис принял, возможно, свое самое неоднозначное решение в Беларуси, отцепив от сборной едва ли не главного снайпера и бомбардира и уж точно главного весельчака Андрея Степанова. Сам тренер в интервью говорил, что хоккеисты приняли новость с грустью, а в раздевалке во время объявления повисла мертвая тишина.

Капитан команды Андрей Стась высказался вроде как и сдержанно. Но отметил, что со Степановым сборная уж точно хуже не была бы, намекая, что решение тренерского штаба понимает не до конца.

Тем не менее, решение принято. И в Париже Степанова точно не будет. Поэтому парням хочется пожелать сосредоточится исключительно на хоккее и сыграть за себя, за страну и за того Степанова.

Вадим Кнырко, «Трибуна»