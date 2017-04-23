Сергей Шитковский: Даже не представляю, что белорусские хоккеисты собираются делать на ЧМ 2 23.04.2017, 14:07

Сергей Шитковский

Белорусский специалист Сергей Шитковский-старший поделился мнением об игре сборной Беларуси против Швеции в матчах Еврочелленджа.

— Желание какое-то вроде видно. Но в остальном, честно говоря, у меня даже слов нет. Ни индивидуальной игры, ни командной. Скорости низкие. В обороне бардак. На чемпионате мира остается надеяться разве что на Кевина Лаланда, но и эта ставка далеко не стопроцентная. Все-таки практики в сезоне у нашего основного вратаря практически не было… В общем, команды у нас сейчас нет. И я даже не представляю, что сборная собирается делать на чемпионате мира, - сказал он в интервью sb.by.

— Многие критиковали главного тренера нашей сборной после того, как он отчислил из кэмпа Андрея Степанова. Что думаете по этому поводу?

— Не знаю, произошел ли там между Дэйвом Льюисом и Андреем какой-то конфликт. Но по уровню Степанов, конечно, игрок сборной — и понять решение о его отчислении трудно. Говорят: Андрей слаб в обороне. Но ведь это чистый нападающий! Его работа — ассистировать и забивать, с чем он неплохо справляется. Для того, чтобы пахать в обороне, есть другие, – сказал Шитковский.