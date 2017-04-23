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Юношеская сборная Беларуси сохранила прописку в сильнейшем дивизионе ЧМ

  • 23.04.2017, 19:48
Фото: belta.by

За право остаться в сильнейшем дивизионе белорусские хоккеисты сражались с командой Латвии.

Белорусская юниорская сборная по хоккею сохранила за собой место в сильнейшем дивизионе чемпионата мира.

В матче за 9 место белорусы одолели сверстников из Латвии со счетом 3:1. Это была серия до двух побед. Первый поединок закончился для нашей команды победой со счетом 2:0, затем латвийцы взяли реванш — 3:2 и, наконец, еще одна виктория белорусов, передает euroradio.fm.

Хоккейная команда U-18 нашей страны впервые за 14 лет сохранила прописку в ТОП-дивизионе.

Год назад в Минске юноши выиграли чемпионат мира в группе А дивизиона I и вышли в топ-дивизион, где команда не выступала с 2010 года. А в этом году они еще и сумели в нем удержаться.

В следующем году юниоры снова выступят в элите на турнире в России.


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