Капитан сборной Швейцарии: Надеюсь, белорусы покажут игру аналогичного качества в финале 1 23.04.2017, 22:07

Хайнц Гюнтхардт

Хайнц Гюнтхардт допустил, что и в финале белорусские теннисистки могут рассчитывать на победу.

Капитан сборной Швейцарии Хайнц Гюнтхардт прокомментировал поражение своей команды в полуфинальном матче Мировой группы Кубка федерации от белорусских соперников, передает «Прессбол».

- Беларусь оказалась в этом поединке лучше. Теннис — вид спорта, где всегда поощряется старание и проделанная работа. Надеюсь, белорусы покажут игру аналогичного качества и в финале, а может, и лучше. Как показывает практика, обычно мы проигрываем в полуфинале будущему победителю.

- Допускали мысль, что белоруски могут победить?

- Не ожидали, что соперник выиграет. Хотя полагали, что он будет непростым и серьезно к нему готовились. Предполагали, что исход встречи решат считанные розыгрыши. Так в принципе и произошло.

- Как проведете этот вечер?

- В этот раз праздник отменяется. Однако следующая наша встреча пройдет в Швейцарии. Так что, если победим, обязательно приглашу всех это отпраздновать.