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Роскачество оценило белорусскую сгущенку

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  • 25.04.2017, 21:03
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Фото: onliner.by

Глубокскую сгущенку отнесли к категории «качественного молока», а рогачевскую - к «товарам с нарушениями».

Изготовленная в Глубоком сгущенка (бренды «Глубокое» и «Милава») попала в категорию «качественного молока», а продукция Рогачевского МКК («Рогачев») – в «товары с нарушениями».

В частности, по заключению экспертов Роскачества, в рогачевской сгущенке «вязкость не соответствует требованиям ГОСТа», пишет ej.by.

«По результатам лабораторных испытаний данный товар признан товаром с нарушением, поскольку в нем выявлены нарушения требований законодательства по маркировке: товар был заявлен на соответствие требованиям ГОСТа, но вязкость продукта не соответствует значениям установленных ГОСТом показателей, что косвенным образом может свидетельствовать о нарушении технологии производства. При этом продукт является безопасным», - отмечено в заключении.

В рамках веерного исследования Роскачества по 92 параметрам качества и безопасности были изучены 27 наиболее популярных на российском рынке торговых марок молока цельного сгущенного с сахаром. Стоимость продукции составила от 37 до 114 росс. рублей за единицу товара. Бóльшая часть образцов была изготовлена на территории России (в Белгородской, Вологодской, Воронежской, Орловской и Смоленской областях, Республике Башкортостан и Краснодарском крае), исключением стали товары белорусского производства.

Исследование показало, что только два товара из всех исследованных соответствовали опережающему стандарту Роскачества. Это продукция под торговыми марками «Волоконовское» и «Коровка из Кореновки».


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