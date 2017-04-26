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Георгий Лепин: Вопрос БелАЭС давно политизирован

  • 26.04.2017, 13:34
Георгий Лепин
Фото: greenbelarus.info

Россия хочет иметь дополнительные рычаги давления на Беларусь.

Профессор, участник работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции Георгий Лепин рассказал «Радыё Рацыя» о том, кто политизирует строительство БелАЭС:

- В годовщину Чернобыля нельзя не сказать об атомной электростанции, которая сейчас строится в Беларуси. Наши руководители заявляют, что вопрос строительства некоторые политизируют. Простите, но это вопрос уже давно политизирован. Когда в Литве работала Игналинская АЭС, Россия имела рычаги воздействия на Балтию за счет этой станции.

Когда «Игналинку» закрыли, эти рычаги потеряли, и их надо было восстановить. Поэтому Россия приняла решение строить две атомные станции: одну в Калининградской области, а вторую - в Беларуси. Станции должны были быть абсолютно одинаковыми.

И тут балтийские страны заявили, что не будут покупать электроэнергию с новых АЭС. И не просто не будут, а даже не смогут, так как Литва, Латвия и Эстония - члены Евросоюза. Они включены в общую европейскую систему энергообеспечения. В Европе и Беларуси разные энергосети, различные колебания частот и так далее. Можно, естественно, при большом желании «адаптировать» белорусскую или росийскую электроэнергию под европейские стандарты, но это очень сложная работа, которая, к тому же, требует дополнительных затрат. А потому, когда Россия узнала, что в странах Балтии не будут покупать их электроэнергию, она прекратила строительство Калининградской АЭС. А в Беларуси сделали вид, что ничего не произошло.

- Но власти надеются, наверное, на определенный экономический эффект?

В свое время Беларусь покупала в Литве электроэнергию по 2,5 цента за кВтч. И это было на самом деле очень дешево. Возможно, и сейчас белорусские руководители думают, что белорусская электроэнергия будет такой же дешевой, как на «Игналинке».

Но это - самообман. Когда Игналинская АЭС перешла в собственность Литвы, она им обошлась по сути бесплатно. Литовцы пользовались станцией, и затраты были только на персонал и топливо. Вот и продавали Беларуси электроэнергию дешево.

Кроме того, станция не работала на малой мощности, а потому электроэнергию Беларуси могли давать даже бесплатно, чтобы только загрузить АЭС. Но в случае с Белорусской АЭС совсем другая ситуация. И власти должны это понимать.


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