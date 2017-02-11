В Литве договорились о бойкоте БелАЭС 1 11.02.2017, 16:20

Фото: global look press

Лидеры литовских парламентских партий договорились о более тесной координации бойкота электроэнергии с Островецкой АЭС.

В подписанном соглашении лидеры восьми партий обещают единогласно поддержать закон, который признает станцию небезопасной и запретит торговать на литовском рынке производимой на ней электроэнергией. Представители партий также договорились сформировать спецгруппы для координации действий различных ведомств и неправительственных организаций, пишет delfi.lt.

В соглашении говорится, что политики обещают использовать все возможности парламентской дипломатии «в подготовке плана действий для того, чтобы к этим важным для Литвы положениям присоединились и другие страны, международные организации».

Соглашение подписали лидер правящего Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис, председатель оппозиционных консерваторов Габриэлюс Ландсбергис, староста фракции входящих в правящую коалицию социал-демократов Ирена Шяулене, староста фракции либералов Эугениюс Гентвилас, глава партии «Порядок и справедливость» Ремигиюс Жемайтайтис, глава фракции Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей Рита Тамашунене, председатель Литовской партии зеленых Линас Бальсис.

Правительство Литвы утверждает, что АЭС в Островце строится без соблюдения стандартов безопасности и экологических требований.