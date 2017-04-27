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Про любовь

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  • Светлана Калинкина
  • 27.04.2017, 9:22
  • 2,139
Светлана Калинкина

Есть такая игра — логическая цепочка. Поиграем?

Весна… Любовь… Лукашенко… Радуница… Найдите связь.

Я ее сегодня увидела своими глазами.

Мы наблюдаем этого человека уже достаточно большой срок, чтобы понимать: Лукашенко живет с мечтой о народной любви.

Не однажды и в разных вариациях он вдохновенно рассказывал, как люди за него голосовали. «Люди, которые годами, десятилетиями были к постели прикованы, вставали, не доверяя детям: «Я пойду за Лукашенко голосовать». Для меня это святое, это то, чего я не могу переступить». Это цитата.

Или вот еще – тоже про любовь народа.

«Года три назад (или пять) я вышел из своей резиденции в Минске неожиданно для своей охраны и пошел в сторону цирка. Одернул службу охраны. Голос такой характерный: сразу люди на остановке повернулись и узнали. Не успел дойти до цирка - уже за мной целая демонстрация. Люди удивлены - никто же демонстрации не объявлял. Порвали костюм. После этого больше пешком не хожу. Но в Беларуси люди цивилизованные, порвали костюм, но ведь не сняли».

А еще помните, как он хвастался, что даже деды его Батькой зовут? А еще…

Впрочем, мало ли кто и что сам про себя говорит: рассказы о любви, как и рассказы о рыбалке, надо делить на -дць. Для меня есть одно доказательство народной любви к Лукашенко – это люди, по велению души сочиняющие о нем песни. Был Ярмоленко и «Слушай Батьку» , был какой-то бард со своим «Куды батька — туды я», ну и «Саня останется с нами» как грустное пьяненькое отчаяние… Только все это не про любовь. Это сами знаете, как называется. А вот бабушки из ансамбля «Крынічанька» из деревни Новые Милевичи Житковичского района – это было искренне.

«И вот приехал в поле Лукашенко,
И до комбайна легенько идет,
И он за руль садится и с улыбкой
И комбайна плавно он ведет.
А Лукашенко все рабиць умее,
Умее жать, умее и пахать,
Своей душой, своим ласкавым сердцем
Людей к труду умее привлекать».

Бабушки, правда, потом признались, что очень боялись – а не посадят ли их вообще за такую любовную лирику. Но нет, не посадили. Наоборот, показали по центральным телеканалам и пригласили на президентские предвыборные концерты «Мы вместе». Да и самому Лукашенко, как я понимаю, эти наивные, непридуманные признания где-то в подкорку запали.

«Людей к труду умее привлекать»…

И он издал декрет о тунеядцах. Как теперь выясняется, вскоре после того, как услышал творение житковичских бабушек. Но заработал декрет только в этом году. И вот тогда мы, наконец, услышали голоса тех, кто много лет только тихо посмеивался над нездорово-восторженными певцами и певуньями.

Надо признать, что и многие бабушки одумались – выходили на марши недармоедов так, будто еще вчера не голосовали за Лукашенко. Выходили с гневом и проклятьями – защищать внуков.

Любовь она такая… Тем более народная. Тем более – к политику.

Но вот сегодня я ее видела. Пошла на Московское кладбище – чтобы не на Радуницу, не толпой. А там, как многие знают, прямо у центрального входа – могила Петра Машерова.

Он погиб 37 лет назад!!! Проспект его имени переименовали, потому что по нему не хотел ездить Лукашенко. Никаких мероприятий в честь Машерова в Беларуси не проводится и его имя очень редко упоминается официозом. Даже в музее Великой Отечественной войны о партизанском командире Машерове – почти ничего, зато о Лукашенко, родившемся в 1954-м, – как о генералиссимусе всех побед. Но…

Могила Машерова завалена цветами – живыми и искусственными. На ней гора конфет и крашеных пасхальных яиц , потому что Радуница – Пасха мертвых.

Люди приходили на кладбище к своим родным и заходили к Петру Мироновичу. Кто с чем…

Вот это и есть признание. Вот это и есть благодарность. Вот это и есть любовь.

Александр Лукашенко просто жаждет народной любви… Но чем дальше – тем меньше будет оставаться тех, кто когда-то вот так же захочет зайти на его могилу.

Надеюсь, я понятно объяснила логическую цепочку.

Светлана Калинкина, Белорусский партизан


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