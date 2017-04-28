Трудно быть идиотом 18 Ирина Халип

28.04.2017, 8:11

9,572

Ирина Халип

Есть такая работа - круглосуточное наблюдение за истуканом.

Пока весь белорусский народ тунеядствует и приводит в бешенство власть («какого черта они собираются 1 мая – это ж для трудящихся масс!»), силовики работают на износ. Вчерашний день принес два дополнительных доказательства – на случай, если кто-нибудь еще сомневался в их трудолюбии и готовности к тяготам службы.

В суде над Вячеславом Косинеровым, набросившим веревку на скульптуру городового, что возле здания МВД, выступали свидетели из внутренних войск и милиции. Так вот, свидетели прямо заявляли, что им начальство велело следить за городовым. И предотвращать возможное надругательство над святыней. (Впрочем, насчет святыни – это уже не милиционеры по делу Косинерова: так назвал истукана начальник ГУВД Минска Барсуков).

То есть в обязанности милиции входит круглосуточное наблюдение за истуканом. За это люди получают зарплату плюс премии. А те, кто такой приказ отдает, получают за это не просто зарплату, а огромную – на фоне заработков среднего белоруса.

А еще в деле истукана трудились следователь, долго и вдумчиво пишущий обвинительное заключение; прокурор, объявивший, что Косинеров противопоставил себя обществу (интересно, когда этот прокурор в последний раз общество видел?); судья, признавший активиста виновным. Да, штраф вместо срока, да, общая радость от освобождения Вячеслава. Но, оказывается, он виновен? Большая государственная машина полтора месяца развратно вихляла всеми своими ржавыми шестеренками, чтобы защитить доброе имя железного истукана, и на карточки этим шестеренкам все время исправно поступали зарплаты. «Стоит стату́я в лучах заката»… Был такой хулиганский стишок с нецензурным продолжением. За него, наверное, теперь тоже будут арестовывать и судить, если его применительно к городовому цитировать, - нужно же обеспечивать видимостью работы всю эту многочисленную трудоспособную армию ни к чему не пригодных здоровяков.

Но и кагэбэшники от смежников, как выяснилось, в трудолюбии все это время не отставали. Они запугивали активистов, сидящих сейчас в тюрьме по делу «Белого легиона». Молодофронтовец Сергей Пальчевский вчера рассказал, как давили на него, вынуждая подписать бумагу о сотрудничестве с КГБ. Никакого следствия, о котором рассказывает государственная пропаганда, никаких поисков вооруженных формирований и оружейных схронов – просто тупое запугивание: личную жизнь в телевизор вывернем, на зоне в «петушатню» отправим. И это, как выяснилось, началось в первый же день после ареста. Собственно, за этим и арестовывали. Ну что же, спасибо за ясность: мы получили лишнее подтверждение того, чем занимаются пустоглазые и косноязычные кагэбэшники. Не только с арестованными по делу «Белого легиона» - они вообще только этим и занимаются. И получают за эти угрозы, шантаж и выбивание подписей на бумажках большие зарплаты.

Кстати, о зарплатах. Помните, в прошлом году, когда двое кагэбэшников назначались в «палатку», они подавали декларации о доходах в ЦИК? У одного из них была официальная зарплата 28 миллионов рублей в месяц «старыми», у второго – 24 миллиона. И это только легально, по ведомости (масштабы того, что за ее пределами, даже вообразить трудно). Что до милиции, то можно посмотреть список вакансий на любом сайте трудоустройства. Там пишут, что для службы в милиции не требуется ни образования, ни опыта, ни знаний, ни умений. Вот, например, в ОМОНе предлагают стартовую зарплату от 720 рублей. Плюс оплата найма жилья, постановка в очередь на собственное жилье, отпуск до полутора месяцев. А потом еще доплаты за звание, дополнительный отпуск за особый характер службы, пенсия через 20 лет, премии к каждому празднику (им разве что в день парижской коммуны премий не дают) и после каждого разогнанного митинга. За наблюдение за истуканом наверняка тоже доплачивают – служба-то и опасна, и трудна. Нужно ведь не просто зенки вылупить на городового, но еще и предотвращать надругательства. А это больших денег стоит.

Как представлю себе – проливной дождь, холод, непогодь, но стоят насмерть белорусские красноармейцы в плащ-палатках, блистая штыками и охраняя покой истукана-городового. А под утро, в холодной мгле, идет личный состав всех силовых ведомств под командованием Барсукова поклониться святыне-городовому, да помолиться, да тряпочкой протереть, да собачьи какашки с железного сапога незаметно смахнуть, а голубиные – с темечка. В любую погоду – в хлад и стужу, метель и ветер, жару и засуху, в болезни и здравии, в горе и в радости.

Вы уж берегите себя, касатики, захребетнички вы наши. Иначе на пенсию не по выслуге лет, а по состоянию здоровья уходить придется. А с голубиным пометом нам без вас не справиться.

Ирина Халип, специально для charter97.org