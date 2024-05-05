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Z-пропагандисты в шоке от Путина

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  • Денис Казанский
  • 5.05.2024, 10:43
  • 12,974
Z-пропагандисты в шоке от Путина
Денис Казанский

Россия – как она есть.

Военкор одного из российских каналов посетила оккупированную 2 года назад Тошковку Луганщины. Показывает кадры сплошных развалин многоэтажек вдоль дороги и говорит, что хлеб сюда привозят волонтеры, ведь ни магазинов, ни аптек, ни даже связи в некогда цветущем поселке не осталось. Как и света, воды и газа. Странно – два года назад, при плохих украинских нацистах здесь было все. Теперь местные жители, которые еще остались, сетуют, что вместо зарплат и пенсий, почти как в Москве и жизни в новых отремонтированных домах – у них лишь сплошная нищета. Якобы российские власти о них забыли.

Журналистка говорит, что здесь тихо, спокойно, фронт далеко, нужно просто закрыть базовые потребности людей. Базовые потребности – это те же свет, вода, газ и продукты. Однако кто это будет делать и за какие деньги? Для новых властей оккупированные территории не в приоритете. Теперь «освобожденные» от всего тошковцы даже за хлебом поехать не могут: общественный транспорт тоже не ходит. Надо либо снимать машину (дорого) либо идти до ближайшей остановки в нескольких километрах.

Ни одного человека во время этого «репортажа» в кадре так и не появилось. Зато журналистка порадовалась солнечному дню и бодро заявила, что, конечно, здесь разруха, но все можно восстановить! Стройматериалы, к примеру, можно завезти. Но кто будет строить? Почти все мужское население было мобилизовано в ряды русских окупантов. Старики к тяжелому труду непригодны. «Никого нет, ничего нет. Все побито, разбито… Такие дела. Надеемся, когда-нибудь это все восстановят». Женщина с улыбкой сетует на власть, что пора бы уже начинать решать проблемы. Хотя если нет людей, нет поселка – то нет и проблем. Сама Россия – как она есть.

Денис Казанский, youtube.com

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