«Мы представляем нашу родную мову, давайте получим удовольствие от этого» 1 28.04.2017, 8:59

Музыканты группы NaviBand не следят за ставками букмекеров.

Об этом участники группы Артем Лукьяненко и Ксения Жук рассказали во время онлайн-конференции в пресс-центре БелТА.

«Я считаю, что мы не должны этим заниматься. Если мы будем об этом думать, вряд ли сможем правильно настроиться на выступление», - выразила общую позицию Ксения.

«Ребята, мы первый раз представляем нашу родную мову на «Евровидении», давайте получим удовольствие от этого», - дополнил Артем, отвечая на вопрос о результате, который музыканты прогнозируют для себя.

При этом артисты рассказали, что европейские журналисты услышали посыл про белорусский язык и в первую очередь просят рассказать о белорусском языке, белорусской культуре, поделиться, почему столь важно для музыкантов исполнить песню на родном языке на конкурсной сцене «Евровидения».

Артем и Ксения прислушиваются к советам участников такого масштабного европейского шоу прошлых лет.

«Все исполнители, кто участвовал в этом конкурсе, советуют получать удовольствие от происходящего. Мы очень стараемся следовать их совету», - сказала Ксения.