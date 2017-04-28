«Мы представляем нашу родную мову, давайте получим удовольствие от этого»1
- 28.04.2017, 8:59
Музыканты группы NaviBand не следят за ставками букмекеров.
Об этом участники группы Артем Лукьяненко и Ксения Жук рассказали во время онлайн-конференции в пресс-центре БелТА.
«Я считаю, что мы не должны этим заниматься. Если мы будем об этом думать, вряд ли сможем правильно настроиться на выступление», - выразила общую позицию Ксения.
«Ребята, мы первый раз представляем нашу родную мову на «Евровидении», давайте получим удовольствие от этого», - дополнил Артем, отвечая на вопрос о результате, который музыканты прогнозируют для себя.
При этом артисты рассказали, что европейские журналисты услышали посыл про белорусский язык и в первую очередь просят рассказать о белорусском языке, белорусской культуре, поделиться, почему столь важно для музыкантов исполнить песню на родном языке на конкурсной сцене «Евровидения».
Артем и Ксения прислушиваются к советам участников такого масштабного европейского шоу прошлых лет.
«Все исполнители, кто участвовал в этом конкурсе, советуют получать удовольствие от происходящего. Мы очень стараемся следовать их совету», - сказала Ксения.