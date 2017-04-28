закрыть
28 апреля 2017, пятница, 10:11
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Мы представляем нашу родную мову, давайте получим удовольствие от этого»

1
  • 28.04.2017, 8:59

Музыканты группы NaviBand не следят за ставками букмекеров.

Об этом участники группы Артем Лукьяненко и Ксения Жук рассказали во время онлайн-конференции в пресс-центре БелТА.

«Я считаю, что мы не должны этим заниматься. Если мы будем об этом думать, вряд ли сможем правильно настроиться на выступление», - выразила общую позицию Ксения.

«Ребята, мы первый раз представляем нашу родную мову на «Евровидении», давайте получим удовольствие от этого», - дополнил Артем, отвечая на вопрос о результате, который музыканты прогнозируют для себя.

При этом артисты рассказали, что европейские журналисты услышали посыл про белорусский язык и в первую очередь просят рассказать о белорусском языке, белорусской культуре, поделиться, почему столь важно для музыкантов исполнить песню на родном языке на конкурсной сцене «Евровидения».

Артем и Ксения прислушиваются к советам участников такого масштабного европейского шоу прошлых лет.

«Все исполнители, кто участвовал в этом конкурсе, советуют получать удовольствие от происходящего. Мы очень стараемся следовать их совету», - сказала Ксения.


Мнение

Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников
Про любовь
Про любовь Светлана Калинкина
Белорусы не простят тем, кто их обокрал
Белорусы не простят тем, кто их обокрал Геннадий Федынич


Интервью

Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии