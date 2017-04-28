Катающиеся на скейте коты стали звездами YouTube 28.04.2017, 13:57

Кошка по имени Диджа и ее брат Бумер — новые любимцы интернет-пользователей.

Число подписчиков их канала составляет около 175 тысяч, некоторые ролики посмотрели более 5 миллионов. Диджа и Бумер ведут насыщенную жизнь: катаются на скейтборде, повторяют движения за собаками и даже занимаются экстремальным спортом.

Сайт medialeaks.ru обратил внимание на видео, которое недавно снял хозяин Диджы. Кошка совершает «падение веры».

Автор ролика написал в комментарии: «Это на 100% против ее инстинктов, но кошка Диджа преодолевает рефлекс, который заставляет ее перевернуться в воздухе, чтобы приземлиться на все четыре лапы, как делают все коты. Она «верит», что я поймаю ее, когда она упадет прямо на спину ко мне в руки. Вот это Вера!».

На канале Диджы можно найти и другие ролики. На этом видео Диджа ведет себя как собака.

А этот ролик позволяет получить представление о том, что умеет Диджа. Например, использовать собак как личный транспорт.