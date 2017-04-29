У минчанина конфисковали авто со ржавчиной и без техосмотра 40 29.04.2017, 11:55

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Фото: tut.by

Одно дело, когда авто стоит с нарушением ПДД, и другое — когда машину забирают с парковки.

В такую ситуацию попал минчанин Михаил: его ЗАЗ «Таврия», на котором он ездил и хранил на парковке возле дома, признали брошенным и эвакуировали. «Это незаконно», — считает автомобилист. Он подал заявлению в милицию и добивается справедливости через суд, пишет tut.by.

У минчанина Михаила Счастного есть красный ЗАЗ «Таврия» 1995 года выпуска.

— Машина старенькая, но она на ходу. Выезжаю я на ней редко, в основном это поездки в деревню или в поликлинику мать везу, — рассказал автовладелец.

Когда в машине не было необходимости, владелец ставил ее на парковке возле первого корпуса дома № 1 по улице Корженевского. Раньше эта стоянка была платная, но несколько лет назад забор вокруг нее убрали, демонтировали шлагбаум и деньги за услугу брать перестали. Так у местных жителей появились дополнительные бесплатные парковочные места.

На этой стоянке находился ЗАЗ Михаила. Фото предоставлено читателем

Фото: tut.by

— Эта стоянка всегда занята машинами. На этой, как и на любой другой стоянке, есть те, кто ездит на машине каждый день или изредка, как я. Есть у нас и такие машины, которые уже вросли в землю и никому не нужны.

Михаил очень удивился, когда в сентябре 2016 года получил письмо из администрации Октябрьского района, которая известила автовладельца о необходимости привести в порядок свою машину и переместить ее на охраняемую парковку, либо утилизировать. Отдел городского хозяйства предупредил: при невыполнении этих условий авто будет эвакуировано, признано бесхозным, а владельцу придется оплатить затраты, связанные с эвакуацией и хранением.

Фото: tut.by

— С этим требованием я не согласился. Почему в исполкоме решили, что моя машина не эксплуатируется? Я направил в исполком письмо, в котором попросил разъяснить причины, по которым я должен был убрать «Таврию». Машина стоит и никому не мешает, надо — я езжу на ней. Какая же она брошенная? — изумлен Михаил.

27 октября на электронную почту Михаилу пришел ответ из исполкома. Ему разъяснили, каким образом действуют власти, если обнаруживают неэксплуатируемый транспорт. А также дали пояснения, почему извещение прислали именно ему: в машине было спущено одно колесо, на кузове обнаружили коррозию, а также, не было техосмотра за 2016 год.

Фото: tut.by

— Да, на кузове есть ржавчина и техосмотр я не прохожу. Но эти вопросы я бы решал с ГАИ, если бы меня остановили. Моя машина на ходу, она используется! В ней есть стекла, все элементы — фары, зеркала, целые! — возмущен автовладелец.

На следующий день Михаил поехал по делам на своем авто, а потом снова поставил ее на старое место. А через три дня, 1 ноября, на его мобильный телефон позвонил сосед и сказал, что «Таврию» Михаила эвакуировали со стоянки. Через пару дней автомобилист получил по почте акт от ООО «Белспецавтоэвакуация» об изъятии авто.

— В акте написано: машина под слоем листьев и грязи. Но грязи не было! Но ведь дело было осенью, конечно на машину падали листья, — иронизирует Михаил.

Мужчина снова написал письмо в исполком: решил, что будет действовать по закону — в соответствии с президентским Указом № 348.

— В обращении сообщил, что машина моя эксплуатируется, поэтому изъяли ее незаконно и я требую ее вернуть мне обратно. А в ответ — тишина, ни ответа ни привета.

Зимовала «Таврия» на штрафстоянке. А марте из суда Октябрьского района Михаил получил исковое заявление. Истец — ООО «Белавтоспецэвакуация» требовал взыскать с автовладельца деньги, затраченные на эвакуацию и хранение автомобиля. Когда Михаил Счастный пришел в суд, чтобы ознакомиться с материалами дела, то узнал, что ООО подало еще один иск — о признании «Таврии» ничейным.

— Суды начались в начале марта. На сегодня уже состоялось пять заседаний, назначено шестое, но решение по этому дело суд еще не принял, — рассказал Михаил.

Автомобилист отправил письма и заявления с просьбой разобраться — правомерны ли действия фирмы, во многие инстанции: РУВД, Мингорисполком, Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

— Мне непонятно, почему ООО «Белспецавтоэвакуация» эвакуирует машины без участия ГАИ, ведь так можно любые машины эвакуировать, а потом автовладелец будет платить деньги за эвакуацию и хранение. Почему стоимость услуг на эвакуацию и за хранение автомобилей в этой компании в несколько раз выше, чем у фирм, которые работают без договора с исполкомом?

В ООО «Белспецавтоэвакуация» уверены: действия их сотрудников законны.

Начальник юридического сектора предприятия пояснила: если эвакуация производится в рамках реализации президентского Указа № 348 Указ «О мерах по организации сбора, хранения неэксплуатируемых транспортных средств и их последующей утилизации», то решение на эвакуацию принимаются сотрудниками администраций районов Минска и коммунальными предприятиями. Присутствие ГАИ при этом не требуется.

А вот при выполнении принудительной эвакуации транспорта по Указу № 36 «О некоторых вопросах принудительной отбуксировки (эвакуации) транспортных средств» присутствует сотрудник ГАИ, который принимает решение об эвакуации и составляет необходимые процессуальные документы.

Таким ЗАЗ был перед эвакуацией. Фото предоставлено ООО «Белспецавтоэвакуация»

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

— Что касается ЗАЗ Михаила Счастного, то его машину выявили и признали неэксплуатируемой сотрудники ЖРЭО. Ему высылали извещение и просили в течение 30 дней привести в порядок авто, убрать его или утилизировать, но он этого не сделал, поэтому машину эвакуировали на охраняемую стоянку. Утверждение автомобилиста о том, что машина на ходу, не исключает отнесения автомобиля к неэксплуатируемому транспорту.

Перед эвакуацией было выявлено, что машина Счастного была ржавая, с поврежденным лакокрасочным покрытием, со спущенными колесами, в последний раз ТО проходила в 2012 году. Об этом сообщили в ГО «Белтехосмотр».

— Указанные факты исключают участие такой машины в дорожном движении. А выезд такой машины на дороги создает опасность для безопасности граждан. Поэтому было принято решение о ее принудительной эвакуации.

По поводу тарифов на услуги ООО «Белспецавтоэвакуация» сотрудница пояснила, что при эвакуации авто нарушителей ПДД, которые производятся вместе с ГАИ — их устанавливает Мингорисполком. На эвакуацию и хранение неиспользуемого транспорта тарифы устанавливает предприятие самостоятельно, с учетом средней стоимости услуги по Минску.

Стоимость эвакуации легкового автомобиля ООО «Белспецавтоэвакуация» — 60 рублей, если это касается нарушителей ПДД, 102 рубля заплатит за услугу владелец неэксплуатируемого транспорта. Хранение авто на стоянке в обоих случаях стоит 7 рублей в сутки. При этом, эвакуация другими частными фирмами по городу обойдется владельцу легкового авто в среднем 4 рубля, сутки хранения на оплачиваемой стоянке — около 2 рублей.