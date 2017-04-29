Посольство США: Мы уделяем пристальное внимание правам человека в Беларуси 29.04.2017, 12:34

В американской дипмиссии объяснили продление приостановки санкций в отношении белорусских компаний.

28 апреля Министерство финансов США объявило о продлении временного приостановления действия санкций в отношении девяти белорусских предприятий.

В посольстве США отметили, что приостановление действия санкций направлено в первую очередь на поддержку экономики Беларуси и усиление ее независимости, сообщается на сайте дипмиссии.

«Мы уделяем пристальное внимание вопросам мирных собраний, свободы объединений и свободы слова. Мы продолжаем призывать власти Беларуси к осуществлению положительных шагов для улучшения ситуации в области прав человека и демократии, а также к выполнению своих обязательств уважать свободу собраний и объединений, свободу слова и печати, и другие фундаментальные свободы, в том числе права журналистов и правозащитников», — говорится в сообщении.

В заявлении также подчеркивается, что приостановление действия санкций направлено в первую очередь на поддержку экономики Беларуси и усиление ее независимости. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

Напомним, накануне США продлили приостановку санкций в отношении девяти белорусских предприятий — «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее филиал в США (Belneftekhim USA), «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», ОАО «Нафтан», «Полоцк Стекловолокно». Решение будет действовать шесть месяцев, до 30 октября 2017 года.

В первый раз санкции были частично приостановлены в октябре 2015 года США. Затем это решение продлевалось на шесть месяцев в апреле и октябре 2016 года.