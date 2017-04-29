Президент Франции призвал избирателей голосовать за Макрона 1 29.04.2017, 20:26

Франсуа Олланд

Франсуа Олланд призвал голосовать за Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов 7 мая.

Выступая в субботу в кулуарах саммита ЕС, президент Франции Франсуа Олланд заявил, что долг каждого избирателя перед Францией и Европой сделать выбор в пользу политика-центриста, сторонника евроинтеграции, а не его оппонента - лидера ультраправых и противника Евросоюза Марин Ле Пен, передает «Радио Свобода».

По последним опросам, Макрона поддерживают 59-60 процентов французов.

В субботу же Ле Пен объявила, что в случае своей победы назначит премьер-министром бывшего кандидата в президенты, националиста и евроскептика Николя Дюпон-Эньяна, который в первом туре выборов 23 апреля получил 4,7 процента голосов.