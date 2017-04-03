Соратника Николая Статкевича освободили из СИЗО КГБ 3.04.2017, 22:55

Вечером 3 апреля стало известно, что Сергей Кулинич вышел на свободу.

Об этом написала в «Фейсбуке» супруга лидера Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича Марина Адамович.

Ранее сообщалось, что Кулинича подозревают в «обучении массовым беспорядкам».

Сергей Кулинич, соратник Николая Статкевича, заместитель председателя Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада), был задержан вечером 24 марта, когда вышел из дома.

Пока о статусе Кулинича ничего неизвестно. Он дал подписку о неразглашении.