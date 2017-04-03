закрыть
4 апреля 2017, вторник, 1:24
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Соратника Николая Статкевича освободили из СИЗО КГБ

  • 3.04.2017, 22:55

Вечером 3 апреля стало известно, что Сергей Кулинич вышел на свободу.

Об этом написала в «Фейсбуке» супруга лидера Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича Марина Адамович.


Ранее сообщалось, что Кулинича подозревают в «обучении массовым беспорядкам».

Сергей Кулинич, соратник Николая Статкевича, заместитель председателя Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада), был задержан вечером 24 марта, когда вышел из дома.

Пока о статусе Кулинича ничего неизвестно. Он дал подписку о неразглашении.


Мнение

Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС Андрей Ожаровский
Мы сдюжим
Мы сдюжим Ирина Халип
Адкуль грошы?
Адкуль грошы? Уладзімір Някляеў


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!