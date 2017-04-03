Соратника Николая Статкевича освободили из СИЗО КГБ
- 3.04.2017, 22:55
Вечером 3 апреля стало известно, что Сергей Кулинич вышел на свободу.
Об этом написала в «Фейсбуке» супруга лидера Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича Марина Адамович.
Ранее сообщалось, что Кулинича подозревают в «обучении массовым беспорядкам».
Сергей Кулинич, соратник Николая Статкевича, заместитель председателя Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада), был задержан вечером 24 марта, когда вышел из дома.
Пока о статусе Кулинича ничего неизвестно. Он дал подписку о неразглашении.