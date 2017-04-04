В Минске напали на известного граффитиста Олега Ларичева 4.04.2017, 20:52

Олег Ларичев

Фото: tut.by

Ларичев был инициатором сбора денег художникам, которые вывешивали на улицы изображения Щеткиной, Шуневича и «маленьких мясниковичей».

Автор проекта Signal Олег Ларичев Ларичев рассказал, что на него напали неизвестные в подъезде его дома, передает nn.by.

У Олега синяки под глазами, очень болит челюсть — он разговаривает с трудом; разбиты губы. Также сильно кружится голова, раздроблен зуб. Он терял сознание после избиения.

Кто напал на него — неизвестно. Сам Ларичев сообщает, что это были двое в штатском. Ни телефон, ни деньги у него не забрали.

«Я вышел в магазин. Возвращался, у подъезда стоял мужчина, ковырялся в домофоне. Я набрал свой номер квартиры, он также вошел, на лестнице обогнал меня. Потом кто-то сзади ударил, тот, что был спереди — тоже присоединился. В первую очередь тот, кто бил сзади, выбил мобильник из моих рук. Сбили с ног вдвоем, били по голове. Спрашивал — за что? Ничего не говорили. На некоторое время я потерял сознание. Пришел в себя — нет никого. Телефон валяется рядом, ничего не забрали, — рассказал Олег Ларичев. — Я описал того парня милиции. Думаю, смогу опознать его одного».

После избиения Ларичев поднялся в свою квартиру, вызвал скорую. Скорая вызвала милицию. Олега отвезли в больницу скорой медицинской помощи на обследование. Диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

В приемном покое больницы он сразу написал заявление.

Примечательно, что 1 апреля Ларичев через свою группу Signal Project, что пишет про стрит-арт и граффити, сообщил о сборе денег художниками, которые делают известный социальный стрит-арт. Именно они вывешивали на улицы Минска изображения Щеткиной, Шуневича, «маленьких мясниковичей». Ларичев очень подробно освещал эти акции.

«Я думаю, с этим связано избиение. Если бы были хулиганы — так что-то бы забрали. Больше нет причин. Мне нечего предъявить формально. С соседями конфликтов нет. Закон я не нарушаю, — сказал Ларичев. — Милиционер, который принимал заявление, сказал — беспредел, людей избивают. Если местные, то можно будет найти. Но я считаю, что вряд ли кого они найдут».