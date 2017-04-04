закрыть
4 апреля 2017, вторник, 20:57
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Минске напали на известного граффитиста Олега Ларичева

  • 4.04.2017, 20:52
Олег Ларичев
Фото: tut.by

Ларичев был инициатором сбора денег художникам, которые вывешивали на улицы изображения Щеткиной, Шуневича и «маленьких мясниковичей».

Автор проекта Signal Олег Ларичев Ларичев рассказал, что на него напали неизвестные в подъезде его дома, передает nn.by.

У Олега синяки под глазами, очень болит челюсть — он разговаривает с трудом; разбиты губы. Также сильно кружится голова, раздроблен зуб. Он терял сознание после избиения.

Кто напал на него — неизвестно. Сам Ларичев сообщает, что это были двое в штатском. Ни телефон, ни деньги у него не забрали.

«Я вышел в магазин. Возвращался, у подъезда стоял мужчина, ковырялся в домофоне. Я набрал свой номер квартиры, он также вошел, на лестнице обогнал меня. Потом кто-то сзади ударил, тот, что был спереди — тоже присоединился. В первую очередь тот, кто бил сзади, выбил мобильник из моих рук. Сбили с ног вдвоем, били по голове. Спрашивал — за что? Ничего не говорили. На некоторое время я потерял сознание. Пришел в себя — нет никого. Телефон валяется рядом, ничего не забрали, — рассказал Олег Ларичев. — Я описал того парня милиции. Думаю, смогу опознать его одного».

После избиения Ларичев поднялся в свою квартиру, вызвал скорую. Скорая вызвала милицию. Олега отвезли в больницу скорой медицинской помощи на обследование. Диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

В приемном покое больницы он сразу написал заявление.

Примечательно, что 1 апреля Ларичев через свою группу Signal Project, что пишет про стрит-арт и граффити, сообщил о сборе денег художниками, которые делают известный социальный стрит-арт. Именно они вывешивали на улицы Минска изображения Щеткиной, Шуневича, «маленьких мясниковичей». Ларичев очень подробно освещал эти акции.

«Я думаю, с этим связано избиение. Если бы были хулиганы — так что-то бы забрали. Больше нет причин. Мне нечего предъявить формально. С соседями конфликтов нет. Закон я не нарушаю, — сказал Ларичев. — Милиционер, который принимал заявление, сказал — беспредел, людей избивают. Если местные, то можно будет найти. Но я считаю, что вряд ли кого они найдут».


Мнение

Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС Андрей Ожаровский
Мы сдюжим
Мы сдюжим Ирина Халип
Адкуль грошы?
Адкуль грошы? Уладзімір Някляеў


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!