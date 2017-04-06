В Молодечно 11-классник на мотоцикле устроил гонки с ГАИ 6.04.2017, 9:59

ГАИ догнала и составила пять протоколов.

2 апреля сотрудники ГАИ преследовали учащегося одной из городских школ: тот ехал на мотоцикле Baltmotors Motard, не имея прав на его управление.

О случившемся правоохранители также сообщат в комиссию по делам несовершеннолетних, рассказал kraj.by госавтоинспектор ОГАИ Молодечненского РОВД Сергей Бартош.

– 2 апреля сотрудники госавтоинспекции патрулировали улицу Новый Свет и заметили мотоциклиста, который при виде ГАИ стал поворачивать. Инспекторы решили проверить документы у водителя мотоцикла, включили проблесковые маячки, сирену и последовали за ним. Мотоциклист стал петлять по улице Мядельской, затем свернул на Якуба Коласа и потом двинулся к железнодорожному переезду. На неоднократные требования сотрудников остановиться парень не реагировал, – рассказал госавтоинспектор.

В это время, по словам Сергея Бартоша, перед переездом собрались машины, остановившиеся на красный сигнал семафора. Мотоциклист выехал на встречную полосу движения, дальше по тротуару пересек переезд и направился в сторону путепровода.

Все это время экипаж ГАИ продолжал преследовать парня, который снова съехал с проезжей части и начал движение по дорожке, где обычно пересекают железнодорожные пути пешеходы. В этот момент по ней шла женщина с детской коляской и ребенком. От неожиданности она упала на землю.

Сотрудник ГАИ оставил машину и догонял мотоциклиста бегом. На путях ему удалось задержать молодого человека 1999 года рождения, который оказался учащимся 11-го класса одной из молодечненских школ.

– У мотоцикла Baltmotors Motard 200 регистрационный знак был закреплен под болотником, – рассказал госавтоинспектор. – Управлять им парень не имел права, поскольку у него есть водительское удостоверение только категорий «А1» и «АМ», а не категории «А». Можно предположить, – добавил Сергей Бартош, – что школьник уходил от погони, пытаясь избежать ответственности. В июле 2016 года его уже задерживали за аналогичное правонарушение.

В итоге в отношении жителя Молодечно составили пять протоколов по статье 18.15 (за нарушение правил проезда железнодорожного переезда), части третьей статьи 18.21 (за невыполнение требований об остановке), части шестой статьи 18.14 (за выезд на тротуар), части шестой статьи 18.12 (за езду без регистрационных знаков) и части второй статьи 18.19 (за управление мотоциклом, не имея права управления повторно в течение года) Кодекса об административных правонарушениях.