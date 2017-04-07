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Плавание: 14-летняя брестчанка выполнила норматив мастера спорта международного класса

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  • 7.04.2017, 19:59
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Благодаря усилиям плавательного вундеркинда юниорский рекорд Беларуси на дистанции 50 метров баттерфляем теперь равен 26,37.

14-летняя брестчанка Анастасия Шкурдай выполнила норматив мастера спорта международного класса.

Как сообщает БФП на своей странице в Фейсбуке, во время вечерней сессии второго дня юниорского первенства Беларуси по плаванию юная спортсменка на полсекунды улучшила свое же достижение на дистанции 50 м баттерфляем.

Благодаря усилиям плавательного вундеркинда юниорский рекорд Беларуси теперь равен 26,37, что на 0,1 секунды выше норматива МСМК!

В прошлом олимпийском сезоне даже взрослые белорусские спортсменки плыли эту дистанцию гораздо медленней. Лучший результат в 2016 году показала Светлана Хохлова — 26,57.


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