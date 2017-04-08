Путина щелкнули по носу 1 Леонид Радзиховский, «Новое время»

8.04.2017, 17:56

Леонид Радзиховский

Правитель России Владимир Путин, все его эхо и вся его пропаганда «возмущены».

Трамп зарабатывает очки внутри Америки, показывает, что он конкретный «пацан сказал – пацан сделал». Таков внутриполитический смысл ракетного удара США по авиабазе в Сирии.

Если говорить о внешней политике – не думаю, что происходящее выгодно для господина Асада. Теперь нам предстоит проверить, что для Путина является границей. Понятно, что Путин страшно возмущен, о чем громко говорит он сам и все его эхо, вся его пропаганда. Возмущен он не Асадом, на которого ему глубоко плевать, и не всей этой идиотской Сирией, которая нужна России как прошлогодний снег. Возмущен он одним – что его не уважают. С ним разговаривают не на том языке, которого он хочет.

И вот теперь надо решить основной вопрос философии: «Ты меня уважаешь или ты меня не уважаешь? А если ты, Трамп, меня не уважаешь, то чем я, Путин, готов заплатить, чтобы принудить тебя уважать меня?».

Путин должен показать себе и всему миру, что он, Путин, как о нем долго писала и продолжает писать пресса, и как он сам давно поверил этой прессе – является «самым влиятельным человеком в мире». Он. Не Трамп. Не кто-нибудь другой. А он – Путин. «Я самый влиятельный человек в мире. И меня щелкнули по носу. Совершенно не важно – из-за Асада или из-за чего-то другого. Меня щелкнули по носу». Теперь посмотрим, что он сделает в ответ.

Простые ответы очевидны: Путин усилит военную поддержку гражданина Асада. Такой ответ лежит на поверхности, но его недостаточно. Щелчок остается.

Впрочем, на развенчание мифа о всесильности Путина в России, эта ситуация никак не повлияет. Российское общественное мнение, как и общественное мнение во многих странах, счастливо тем, что у него нет памяти. Оно помнит только то, что сказали сегодня по телевизору. Что говорили вчера, оно не помнит. Поэтому мы можем то дружить с Турцией, то ругаться с Турцией, то опять дружить, то опять ругаться. Абсолютно никаких противоречий тут нет.

Но лично у Путина память хорошая, он помнит все. Поэтому для него лично, а его личность и есть российская политика, для него лично – это существенная проблема.

Ну а что касается ситуации в Сирии, то понятно, что Израиль и Саудовская Аравия восприняли это с восторгом. Саудовская Аравия теперь значительно усилит поддержку антиасадовской оппозиции. Ведь давно уже нет никаких сомнений, что война в Сирии – это война Саудовской Аравии против Ирана. И эта война будет продолжаться. Ни Иран, ни Саудовская Аравия не отступят. Ведь это не война Трампа с Путиным, тут не только личные понты, тут глубокие религиозные, экономические, политические причины, которые никуда не исчезли и никуда не исчезнут.

Леонид Радзиховский, «Новое время»